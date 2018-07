Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Tankan-Großproduzentenindex verschlechtert sich um 3 Punkte, so die Analysten der Nord LB.Alle anderen Komponenten der Tankan-Umfrage würden sich verbessern, etwa die Dienstleister würden etwas erhöhten Optimismus zu Protokoll geben. Allerdings sei der Abgabetermin der 12. Juni gewesen und viele Unternehmen dürften schon vorab ihren Fragebogen ausgefüllt haben. Damit seien die neuesten Eskalationen im Handelskrieg nicht in der Erhebung. Immerhin habe es ab dem 15. Juni nach der USD 200 Mrd. Drohung von Präsident Trump gegen China deutliche Auswirkungen an den Kapitalmärkten gegeben. Insofern handle es sich um ein zu optimistisches Bild. Das dürfte sich ändern. Spätestens wenn die USA global höhere Zölle auf Autos ausrollen würden, sei der Spaß für Japan vorbei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...