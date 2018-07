Am Montag drückte eine gesenkte Prognose durch das Analysehaus Kepler Chevreux deutlich die Stimmung der Anleger von Healthineers. Zeitweise verlor die Aktie bis auf 35 Euro an Wert. Im weiteren Verlauf konnte das Papier die Verluste aber zu großen Teilen wieder ausgleichen und auch am Dienstag geht es mit einem Plus von rund 0,8 Prozent in den Handelstag. Damit erreicht der Titel jetzt wieder einen Wert von etwa 35,75 Euro und setzt seine jetzt schon vier Wochen anhaltende Seitwärtsbewegung ... (Robert Sasse)

