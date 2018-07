FREENET überrascht den Telekommarkt mit dem Einstieg bei CECONOMY. Für 277 Mio. € kauft FREENET-Chef Vilanek 9 % an CECONOMY. Große Frage: Was will er damit? Denn CECONOMY passt nun wirklich nicht zum Mobilcom-Geschäft. In einem kürzlichen Interview in der Börsen-Zeitung erläuterte Vilanek seine Sicht der Dinge und das passt. Schon im Falle SUNRISE investierte er etwas irritierend 25 % und alle Welt nahm an, dass er damit einen strategischen Schachzug im schweizerischen Mobilfunkmarkt im Auge hat. Keineswegs. Er kaufte sich bei SUNRISE günstig ein und stellt diese Tochter demnächst wieder zum Verkauf und verdient voraussichtlich ca. 35 bis 40 %, gemessen an der Bewertung. Bei CECONOMY funktioniert das Gleiche: CECONOMY ist bereinigt um die Abschreibungen im Russlandgeschäft gute 4,5 bis 5 Mrd. € wert. Aktuell jedoch nur 2,6 Mrd. €. Die Gründe hatten wir mehrfach erläutert. FREENET verfügt über einen sehr soliden Cashfl ow und kann damit gekonnt und frei umgehen.



