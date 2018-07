Die galvanische Trennung und Leistungsverstärkung findet in der Regel über die sogenannte Koppel- oder Marshalling-Ebene statt. Um die dort verbauten Module richtig auszuwählen, sind verschiedene Kriterien zu beachten. Nicht nur müssen die technischen Daten und die benötigten Diagnosefunktionen berücksichtigt werden, es ist auch darauf zu achten, dass das Gerät bestimmungsgemäß verwendet wird. Außerdem müssen bestimmte Normen eingehalten sowie unter Umständen besondere Umgebungsbedingungen einbezogen werden. In vielen Projekten spielt zudem der notwendige Platzbedarf eine wesentliche Rolle. Um den unterschiedlichen Anforderungen der prozesstechnischen Applikationen gerecht werden zu können, hat Phoenix Contact mit PSR-mini eine eigene Produktfamilie entwickelt, die aus SIL-zertifizierten Koppelmodulen für genau diesen Einsatzbereich besteht.

Platzersparnis bis zu 70 %

Platz und Zeit sind stets knapp bemessen und spielen bei der Planung und Projektierung von industriellen Anwendungen eine große Rolle. Insbesondere in der Prozessindustrie finden sich häufig Applikationen mit einer relativ hohen Kanaldichte, weshalb zahlreiche Anlagenbetreiber SIL3-zertifizierte Koppelrelais in schmalerer Bauform fordern. Voraussetzung für die Entwicklung der neuen Koppelrelais-Familie war die erfolgreiche Miniaturisierung des zwangsgeführten Elementarrelais, welches von der Baugröße das limitierende Element darstellte. Obwohl das entwickelte Elementarrelais nun eine Baubreite von lediglich 6 mm aufweist, verfügt es über die gleichen Leistungsdaten wie klassische Elementarrelais mit Zwangsführung. So ist der Schließerkontakt für einen maximalen Dauerstrom von 6 A ausgelegt, sodass sich auch hohe Lasten zuverlässig schalten lassen. Der optimiert gestaltete Lastkontakt sorgt darüber hinaus für eine hohe Kurzschlussfestigkeit, während das patentierte Funktionsprinzip des Antriebssystems die Leistungsaufnahme verringert.

Nutzung in Ex-Zone 2 und korrosiven Atmosphären

