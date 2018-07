Berlin (ots) - Das christliche Werk Geschenke der Hoffnung freut

sich über ein Wachstum der Sach- und Geldspenden im Jahr 2017. Wie

aus dem aktuellen Jahresbericht hervorgeht, verzeichnete der Verein

mit Sitz in Berlin einen Zuwachs der Einnahmen gegenüber dem Vorjahr

um 5,2 Prozent auf gut 29,2 Millionen Euro. Dabei machen die

Sachspenden im Wert von rund 24,9 Millionen Euro den größten Anteil

aus. Grund für den Anstieg war der stärkere Zuspruch für "Weihnachten

im Schuhkarton".



Bei der Aktion können Bürger ein Päckchen mit neuen Geschenken

füllen und zu einer von rund 5.000 Abgabestellen bringen.

Kirchengemeinden in anderen Ländern verteilen die Päckchen dann

zielgerichtet an bedürftige Kinder und laden zu weiterführenden

Angeboten ein. Mit 408.809 Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum

konnten in 2017 etwa 20.000 mehr Kinder erreicht werden als im

Vorjahr. Neben den Schuhkartons wird ein Geldspendenanteil erbeten.

Der empfohlene Betrag von acht Euro pro beschenktes Kind finanziert

die Schulung und Betreuung der ehrenamtlichen Mitarbeiter im In- und

Ausland, die Qualitätssicherung, die Transporte der Schuhkartons in

die Empfängerländer sowie die Öffentlichkeitsarbeit.



Geldspenden leicht rückgängig



Die Geldspenden gingen um 4,9 Prozent auf knapp 4,4 Millionen Euro

zurück. 2016 hatten viele Spender insbesondere die Hilfsmaßnahmen

nach dem Hurrikan in Haiti unterstützt. 2017 flossen nur rund 36.000

Euro an Spenden in den Bereich Humanitäre Hilfe. Rund 783.000 Euro

wurden für unterschiedliche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit

gespendet. Positiv zu verzeichnen ist der Anstieg der Zuwendungen im

Bereich "Weihnachten im Schuhkarton" (plus zwei Prozent) auf rund 3,2

Millionen Euro und der zweckungebundenen Spenden (plus 39 Prozent)

auf rund 317.000 Euro.



Fast ein Fünftel des Gelspendenaufkommens wurde über die

Online-Spendenfunktion auf der Webseite des Vereins generiert. Mit

weit über 22.000 Spendenakten stieg die Zahl der Online-Spenden im

Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent an. "Erfreulich ist auch, dass

unsere Spender nicht nur vermehrt von den Online-Spendenmöglichkeiten

Gebrauch machen, sondern die digitale Präsenz von Geschenke der

Hoffnung im Allgemeinen an Bedeutung gewinnt," sagte Bernd Gülker,

geschäftsführender Vorstand von Geschenke der Hoffnung. Neben dem

Internetauftritt des Spendenwerks wurden auch die sozialen Netzwerke

verstärkt als Informationsquelle genutzt - fast ein Drittel der über

840.000 Webseiten-Besucher kamen über Plattformen wie Facebook,

Instagram & Co. Auch der Youtube-Kanal, der Kurzfilme der

Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" zeigt, ist beliebter denn

je: Mit einem Wachstum von 62 Prozent liegt die Zahl der

Gesamtaufrufe nun bei 270.493.



Ausgaben sind laut DZI "angemessen"



Aus den Gesamteinnahmen der Organisation wurden, gemessen an

Kriterien des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI),

87,7 Prozent für die direkte Förderung von Projekten verwendet. 0,72

Prozent flossen in die Projektbegleitung und 0,55 in die

Kampagnenarbeit. 7,2 Prozent wurden in die Öffentlichkeitsarbeit

investiert und 3,9 Prozent in die Verwaltung. Der Anteil der Werbe-

und Verwaltungsausgaben ist damit aus Sicht des DZI "angemessen".



Ein detaillierter Einblick in Zahlen und Projekte von Geschenke

der Hoffnung ist im Jahresbericht 2017 zu finden, der unter

www.geschenke-der-hoffnung.org/bestellshop kostenlos bestellt oder

heruntergeladen werden kann.





