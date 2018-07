Volkswagen plant laut aktuellen Berichten zusätzliche Investitionen in den indischen Markt und das nicht zu knapp. Eine Milliarde Euro will der Konzern in die Hand nehmen für sein Expansionsprojekt, das auf den Namen "India 2.0" hört. Unter Leitung der Marke Skoda soll es damit gelingen, auf dem Wachstumsmarkt bis zum Jahr 2025 einen Marktanteil von fünf Prozent zu erreichen. Volkswagen verweist dabei auf Expertenschätzungen, wonach Indien in den kommenden Jahren zum drittgrößten Markt für Automobile ... (Robert Sasse)

