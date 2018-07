Die Wall Street dürfte mit kleineren Gewinnen in den Dienstag starten. Am Vortag des "Independance Day" findet nur ein verkürzter Handel statt, womit das Volumen sich deutlich nach unten bewegen dürfte. Am Mittwoch bleiben die Börsen dann ganz geschlossen. Am Montag schafften die Indizes den Dreh ins Plus, da gute Konjunkturdaten die Zuversicht der Börsianer geweckt hatten. Gebremst wurden die Kurse dagegen erneut von den Sorgen rund um die Handelskonflikte. Für Freitag plant die US-Regierung neue Importzölle für Güter aus China im Umfang von 50 Milliarden Dollar. Zugleich hält US-Präsident Donald Trump weiter an der Einführung 25-prozentiger Zölle auf Automobile fest. Die Vorgaben aus Europa sind freundlich, nachdem die Regierungskrise in Deutschland zunächst einmal abgewendet wurde.

Micronet Enertec Technologies haussieren vorbörslich um 67 Prozent, nachdem berichtet wurde, dass BNN Technology im vergangenen Monat einen Anteil von knapp 15 Prozent an dem Raumfahrt- und Rüstungskonzern erworben hat. Beide Unternehmen teilten mit, eine Reihe von weiteren strategischen Transaktionen zu planen. Herman Miller dürften zulegen, nachdem der Möbelhersteller die Markterwartungen übertroffen hat. Die Gesellschaft schnitt im vierten Quartal sowohl beim bereinigten Ergebnis als auch beim Umsatz besser als vorausgesagt ab.

July 03, 2018

