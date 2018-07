Trotz Ausstieg aus der Kernenergie bleibt Deutschland eine Drehscheibe für Nukleartechnik. Eine Fabrik in Lingen produziert im großen Stil Brennelemente und liefert weltweit - auch an die Pannenreaktoren in Belgien.

Wenn Stephan Grussel einen Stopfen auf das lange, silberne Hüllrohr schweißt, kommt es auf Genauigkeit an. Die Naht muss absolut dicht sein. Deshalb scannt eine Maschine die Arbeit des Industriemechanikers, ein weiterer Mitarbeiter kontrolliert sie noch einmal abschließend. Der Aufwand hat seinen Grund: Die zentimetergroßen Tabletten im Inneren des knapp fünf Meter langen Stabes sind gefährlich. Sie bestehen aus Uranoxid - und sind hoch radioaktiv.

Brennstäbe sind das Herz eines jeden Kernreaktors. Grussel fertigt sie seit 30 Jahren in der Atomfabrik Advanced Nuclear Fuels (ANF) in Lingen nahe der niederländischen Grenze. Er werde den Job sicher noch einige Jahre machen, meint Grussel.

Trotz des deutschen Atomausstiegs ist heimische Nukleartechnik ein Exportschlager. Ende 2022 soll der letzte Meiler abgeschaltet werden. Die Atomindustrie aber wird weiterleben. Produkte und Wissen will sie dann nur noch für den Weltmarkt nutzen. Dort ist Made in Germany weiter gefragt - auch wenn westliche Atomtechnik einen zunehmend schweren Stand hat.

Die Atomfabrik in Lingen konzentriert sich seit dem Ausstiegsbeschluss der Bundesregierung im Jahr 2011 auf die Produktion für den Export. Sie liefert Brennelemente nach Finnland, Schweden, Großbritannien, in die Schweiz - und auch an störanfällige belgische Kraftwerke. Die belgischen Anlagen in Tihange und Doel sind veraltet, Mitte Juni erst musste wieder ein Reaktor aus Sicherheitsgründen heruntergefahren werden. Immer wieder gibt es in Lingen Proteste. Vor ein paar Wochen forderten rund 500 Demonstranten, Atomkraftwerke umgehend abzuschalten und auch die Brennelementefabrik im Emsland dichtzumachen.

Seit Jahresanfang ist das Werk in Lingen eine Tochter des französischen Konzerns Framatome. Bei dem leitet der Deutsche Peter Reimann die weltweite Fertigung von Brennelementen. Der 58-Jährige arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Atombranche - und sieht kein Problem darin, den belgischen Pannenreaktor mit deutschen Brennstäben zu versorgen. "Tihange hat eine Betriebsgenehmigung", sagt er. "Deshalb liefern wir. Wenn wir es nicht tun, machen es andere."

Die anderen sind vor allem die beiden US-Konkurrenten Westinghouse und General Electric (GE), die den europäischen Markt gemeinsam mit Framatome dominieren. Westinghouse produziert Brennstäbe in Schweden, GE in Spanien. Bei allen läuft das Geschäft schlecht. Weltweit sind seit dem deutschen Ausstiegsbeschluss zwar 40 neue Reaktoren ans Netz gegangen. Die meisten stehen allerdings in Ländern außerhalb Europas, wo Konkurrenten aus China, Russland und Korea stark sind. ...

