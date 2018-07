Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das ZDF hat sich für die Übertragung der beiden WM-Viertelfinalspiele am Freitag, 6. Juli 2018, entschieden: Um 16.00 Uhr kommentiert Oliver Schmidt das Aufeinandertreffen von Uruguay und Frankreich aus dem Stadion von Nischni Nowgorod. Um 20.00 Uhr folgt das Viertelfinalspiel Brasilien gegen Belgien. Live-Reporter in Kasan ist Béla Réthy.



https://presseportal.zdf.de/pm/die-fifa-fussball-wm-2018-live-im-zdf/



http://zdfsport.de



http://twitter.com/ZDFsport



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDFsport



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121