Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Allianz SE von 210 auf 200 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Potenzial für Margenverbesserungen sei begrenzt und die Dividendenrendite bewege sich am unteren Ende der Vergleichsgruppe, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem dürfte der operative Gewinn der Versicherungskonzerns nur moderat wachsen./mf/gl Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-07-03/12:56

ISIN: DE0008404005