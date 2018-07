Baden-Baden (ots) -



Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Cheryl Shepard, die mit ihrem Mann Nikolaus eine offene Beziehung führt / Freitag, 6. Juli 2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Bei der Hochzeit versprechen sich Paare die ewige Liebe, aber auch in Beziehungen ohne Trauschein scheint Treue in den meisten Fällen das Fundament einer funktionierenden Beziehung zu sein. Dennoch wird dieses Versprechen häufig gebrochen. Dabei fängt Untreue für manche Menschen erst beim Seitensprung an, während sich andere schon beim Fremdflirten betrogen fühlen. Muss Untreue zwangsweise das Beziehungsende bedeuten? Schließlich gibt es viele Paare, die einen Seitensprung überwinden und trotzdem weiterhin zusammen sind. Einige eingeschlafene Beziehungen werden durch eine solche Erfahrung sogar neu belebt. Braucht es Treue also überhaupt? Ist Monogamie ein Mythos? Kritiker sagen: Treue zeugt von Besitzansprüchen und ist daher unnötig, überholt und langweilig. Zahlreiche Menschen unterwerfen sich daher dem Diktat der Treue nicht: Ob offene Beziehung, mehrere Partner gleichzeitig oder nur Affären und One-Night-Stands. Sind dies nur Ausnahmeerscheinungen oder handelt es sich dabei um einen zeitgemäßen Umgang mit Liebe und Partnerschaft? Steht und fällt mit Treue oder Untreue tatsächlich der Wert einer Beziehung? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Treue - nur für Langweiler?" am Freitag, 6. Juli, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Cheryl Shepard führt mit ihrem Mann Nikolaus eine offene Beziehung Seit zwanzig Jahren ist die Schauspielerin Cheryl Shepard mit ihrem Mann Nikolaus zusammen - doch das schließt für beide Seiten Beziehungen mit anderen nicht aus. Ihre offene Beziehung ist für das Paar der beste Schutz vor Langeweile. Shepard sagt: "Ich halte mich für extremst treu. Aber ich kann vielleicht mehr als einem treu sein."



Ines Hofbauer liebt einen Mann, der 6500 Kilometer entfernt lebt Einen anderen Mann in ihrem Leben kann sich Ines Hofbauer nicht vorstellen - obwohl ihre große Liebe Harsha fast 6500 Kilometer entfernt in Indien lebt. Seit sieben Jahren führt das Paar diese extreme Fernbeziehung und ist sich trotz der großen Distanz treu: "Wenn man sich sieht, dann ist es besonders intensiv und schön."



Michel Birbæk definiert Treue nach der Intensität einer Beziehung "Das Wort Treue wird in Beziehungen völlig falsch definiert", sagt hingegen Michel Birbæk. Denn für ihn hat Treue weder etwas mit Monogamie zu tun, noch könne man die Qualität einer Beziehung an deren Länge bemessen. Viel wichtiger sei die Intensität dieser Begegnungen, nicht das romantische Ideal einer ewigen Liebe. Zumal der Autor sicher ist: "Kein Mann ist monogam."



Klaus und Anella Guth feierten vor Kurzem ihre goldene Hochzeit Für Klaus Guth und seine Frau Anella wurde aus der Liebe auf den ersten Blick eine fünf Jahrzehnte lange Liebe, die auch die Höhen und Tiefen des Alltags unbeschadet überstand. "Es ist eine Basis da, für die es sich lohnt, täglich zu kämpfen", so der Schauspieler. So konnten die beiden vor Kurzem glücklich ihre Goldene Hochzeit feiern.



Christiane Schleicher ist als Treuetesterin tätig Das Thema Treue hat Christiane Schleicher zu ihrem Geschäft gemacht. Als Treuetesterin überprüft sie im Auftrag zweifelnder Frauen, wie ernst es ihre Männer mit der Treue meinen. "Es gibt keinen Mann, der mich abgewimmelt hat", sagt die 29-JÄhrige. Doch trotzdem, so ihre Erfahrungen, trennen sich danach die wenigsten.



Monica Masi ist trotz Untreue weiterhin mit ihrem Ehemann zusammen Untreue zerstörte die Ehe von Monica Masi, denn auf eine Traumhochzeit folgte das böse Erwachen im Alltag. Sie betrog ihren Mann - und auch er ging fremd. "Wir heirateten mit der Absicht, uns treu zu sein, aber wir haben ziemlich schnell versagt." Doch ein Schicksalsschlag ließ sie zum Glauben finden und sich auf die gemeinsamen Werte besinnen. So kam es zur zweiten Chance für ihre Liebe.



Prof. Dr. Dirk Revenstorf ist als Psychologe und Paartherapeut tätig Der Psychologe und Paartherapeut Prof. Dr. Dirk Revenstorf weiß aus jahrzehntelanger Praxis und Forschung, wie wichtig Treue für die Menschen ist und zu welchen Beziehungskrisen die Untreue eines Partners führen kann. Er weiß jedoch auch: Die Versuchung der Untreue kennen die meisten Menschen - "Die Frage ist, inwieweit man das auslebt."



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



"Nachtcafé: Treue - nur für Langweiler?" am Freitag, 6. Juli 2018, 22 Uhr im SWR Fernsehen



