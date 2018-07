Münster (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ob Wacken, Melt oder Southside. Auf dem Land ist viel Platz für die besten Festivals und echte Musik, die rockt. Zahlreiche Musiker kommen vom Land. Die Talente dieser Szene können sich jetzt in einem neuen Musikwettbewerb messen. Die Bewerbungsphase läuft bis Ende September.



Der Landwirtschaftsverlag Münster hat zusammen mit Henning Wehland, Frontmann der H-Blockx, den neuen Contest initiiert. "Zeig uns, warum das Leben auf dem Land rockt!" fordert er die Nachwuchstalente auf. Auch wenn der Titel es nahelegt, können sich nicht nur Rockmusiker und Rockbands vom Land, sondern grundsätzlich alle Musiker und alle Musikrichtungen bewerben. Und es gibt daneben noch eine Sonderkategorie für das beste Land-Kultur-Event. Einzige Voraussetzung für die Bewerbungen: eine Affinität zur Landwirtschaft und zum ländlichen Raum. Bis zum 30. September können die Beiträge online eingereicht werden: https://www.landwirtschaftrockt.de/.



"Wenn man sich die Biografien der größten Musiker der Welt anschaut, stellt man fest, dass etliche davon auf dem Land groß geworden sind. Das sind alles Menschen, die etwas vermisst und durch die Musik eine Lücke geschlossen haben. Emotionen sind die Währung der Zukunft! Auf dem Land wie in der Großstadt", sagt Wehland im Interview mit dem Magazin top agrar. Wehland geht es aber nicht nur um die Musik, sondern auch um die Landwirtschaft. "Landwirtschaft ist der Boden für das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Viele Musiker wollen zu ihren Wurzeln zurück. Die Wurzel ist da, wo Du herkommst. Landwirtschaft ist etwas, wo wir alle herkommen", ist er überzeugt und stellt eine große Gemeinsamkeit fest: "Wie Landwirte haben auch Musiker keinen 8-Stunden-Tag. Man muss einfach dafür brennen."



Für den Wettbewerb ist die Bewerbungsphase gerade angelaufen. Bis September geht die erste Phase. Eine Fachjury unter Vorsitz von Henning Wehland kürt den Sieger in der Kategorie Events und die drei Finalisten in der Kategorie Musik. Danach kommt es auf die Fans an: Wer von diesen drei Bands gewinnt, bestimmt ein Voting im nächsten Frühjahr. Zu gewinnen sind Preise im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro, ein Live-Auftritt in Haltern am See plus Demo-Aufnahme in den Principal Studios sowie für den Erstplatzierten der Kategorie Event ein Akustik-Gig von Henning Wehland bei der nächsten Landparty.



OTS: Landwirtschaftsverlag GmbH Münster newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130860 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130860.rss2



Pressekontakt: Friedrich Deckert | Publisher top agrar Tel.: 0 25 01 801 1680 | Fax: +49 25 01 801 53 17 friedrich.deckert@lv.de | www.topagrar.com