DGAP-Media / 2018-07-03 / 12:30 *Pressemitteilung* Hamburg, 3. Juli 2018 Anlässlich des vierjährigen Bestehens der Maritimen LNG Plattform - die nationale LNG Initiative - fand am 3. Juli ein Pressegespräch mit Vertretern der maritimen Branche, der Plattform und Experten in Hamburg statt. Die Schifffahrt, so die einhellige Auffassung, hat in puncto Umweltfreundlichkeit im Vergleich zu anderen Transportmitteln einen erheblichen Nachholbedarf. Vordringlichstes Ziel der nächsten Jahre ist eine Schifffahrt, die zum einen auf offener See ohne Schweröl fährt und die zum anderen in den Hafenstädten nicht weiter zu den Hauptemittenten von Feinstaub und Stickoxiden gehört. Der Einsatz von LNG als alternativer Kraftstoff bietet hier die besten Chancen und die Entscheidung der Politik, durch Schaffung von Rahmenbedingungen die maritime Wirtschaft beim Weg in eine saubere Schifffahrt zu unterstützen, ist richtig, insbesondere im Interesse der Gesundheit der Menschen in den Küstenregionen. *Thorsten* *Lehmann*, Vorsitzender der Maritimen LNG Plattform und Managing Director MAN Hamburg sowie Leiter der Region Europe Engine & Marine Systems, erklärt anlässlich des vierjährigen Bestehens der Maritimen LNG Plattform: "Die Plattform, die mittlerweile nahezu 100 Mitglieder und Partner hat, konnte sich als Scharnier zwischen Politik und maritimer Wirtschaft etablieren und maßgeblich dazu beitragen, dass sich die Rahmenbedingungen für den Einsatz von LNG erheblich verbessert haben. Mit dem Förderprogramm für die Schifffahrt sowie mit der jüngsten Haushaltsplanung, die einen Fokus auf die Förderung einer sauberen Landstromversorgung durch LNG legt, hat die Politik wichtige Akzente gesetzt. Der Markt reagiert: Immer mehr Schiffe, sowohl in der Kreuzfahrtindustrie aber auch zunehmend in der Containerbranche, werden mit LNG als sauberem Kraftstoff betrieben. MAN Energie Solutions Beitrag ist die Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen für Schiffsantriebe und die Stromversorgung an Bord und an Land. Ohne LNG als den richtungsweisenden Schritt zu alternativen Kraftstoffen in größerem Umfang ist die Maritime Energiewende nicht zu bewerkstelligen." *Dr. Rowil Ponta*, Geschäftsführender Gesellschafter von Nordic Hamburg, appelliert an die Beteiligten auf dem Weg zu einer sauberen Schifffahrt durchzuhalten: _"Ein Risiko besteht darin, dass das Thema LNG von den Beteiligten und der Politik nicht lange genug durchgehalten wird und zu früh auf Themen wie Wasserstoff oder Elektrizität gesetzt wird, die aber noch lange nicht marktreif sind für die Schifffahrt. Am Ende müssen wir dann mit weiteren 20 Jahren Giftmüllverbrennung (HFO = Schweröl) auf See leben, weil die notwendige kritische Masse für LNG nicht erreicht wird._" *Ole von Beust,* Initiator der Maritimen LNG Plattform und Geschäftsführender Gesellschafter der vBColl Beratungsgesellschaft hebt die Chancen von LNG für eine bessere Luftqualität in Hamburg und anderen Hafenstädten hervor: "_Im Vergleich zu den stark emittierenden Dieselmotoren, die in der Schifffahrt eingesetzt werden, bedeutet der zunehmende Einsatz von LNG einen Quantensprung und damit eine drastische Reduzierung von Feinstaub, Stickoxiden und Schwefeloxiden. Der Hamburger Hafen hat hier auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten ein sehr großes Potential. Die Maritime LNG Plattform steht Hamburg als Partner bei der Umsetzung einer Zukunftsstrategie zur Verfügung."_ *Dr. Hans Gätjens*, Vice President Marine und Regional Chief Executive for North/Central Europe, Baltic Region and Russia von Bureau Veritas, warnt davor, den Einsatz von LNG ausschließlich unter dem Aspekt der CO2-Reduzierung zu betrachten: "Bei Abgasen von Schiffsmotoren müssen die Gesamtemissionen betrachtet werden: Hinsichtlich CO2, NOx, SOx und Partikelemissionen ist der LNG-Gasmotor eindeutig die zurzeit beste Lösung. Die ambitionierten Klimaziele der Schifffahrt (50 % CO2-Reduktion bis 2050) kann nur mit einem Maßnahmenmix erreicht werden. Eine wichtige Rolle wird dabei spielen, dass langfristig LNG CO2- neutral mit Hilfe der sogenannten Power to Gas-Technologie oder aus Biomasse hergestellt werden kann. Wasserstoff ist absehbar für die nächsten 20 Jahre keine Alternative für die Schifffahrt, und zwar aufgrund von Sicherheitsbedenken, Verfügbarkeit und zu hohen Kosten." *Jos Steeman,* Mitglied des Sachverständigenrates der Maritimen LNG Plattform und Managing Director von Vopak Germany, hebt die Bedeutung des Aufbaus einer LNG-Infrastruktur in Deutschland hervor, ohne die LNG in der deutschen Schifffahrt nicht wirtschaftlich zum Einsatz kommen kann: "_Die große Herausforderung für das Gelingen einer Maritimen Energiewende und einer nachhaltigen Verringerung der schiffseitigen Emissionen ist der Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur. Die Signale der Politik stimmen mich optimistisch: Es ist ermutigend, dass die Bundesregierung und die entsprechenden Bundesländer die Industrie beim Aufbau der Infrastruktur unterstützen wollen."_ *Georg Ehrmann*, Geschäftsführer der Maritimen LNG Plattform, zieht abschließend eine Bilanz des Pressegesprächs: "Im laufenden Vergabeverfahren für eine Bundesförderung sind für knapp 30 LNG-getriebene Schiffe Anträge gestellt worden. Das zeigt deutlich, dass die maritime Branche, die nach wie vor mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, ihren Beitrag für eine sauberere Schifffahrt leisten will. Durch Bedenkenträgerei wird die Schifffahrt nicht sauberer. Jetzt gilt es zu handeln und weiter voranzuschreiten - für eine bessere Luftqualität und für die Gesundheit der Menschen." *Pressekontakt * Maritime LNG Plattform Tessa Rodewaldt, Georg Ehrmann Geschäftsführer + 49 176 31128113 (Rodewaldt) +49 170 1600732 (Ehrmann) E-Mail: rodewaldt@lng-info.de ehrmann@lng-info.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=AMPOLJMPGS [1] Dokumenttitel: Maritime LNG Plattform: LNG - Die Chance für eine saubere Schifffahrt Emittent/Herausgeber: Maritime LNG Plattform Schlagwort(e): Energie 2018-07-03 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 