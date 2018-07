Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne bis Dienstagmittag deutlich aus. Positiv wird gesehen, dass sich die Unionsparteien in Berlin zunächst auf einen Kompromiss im Migrationsstreit geeinigt haben. Von dieser Seite gibt es zunächst Entwarnung, mehr allerdings nicht. Der heftige Streit zwischen den Schwesterparteien könnte dazu führen, dass die rechtspopulistische AfD bei den anstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen über 15 Prozent der Stimmen erreicht, so Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding. Ein solches Ergebnis könnte neue Konflikte innerhalb CDU und CSU auslösen und wieder Personal-Fragen aufwerfen.

Der DAX steigt um 1,3 Prozent auf 12.393 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,3 Prozent auf 3.415 Punkte nach oben. Die Stimmung kann aber schnell wieder drehen. Denn der Handelsstreit hängt weiter wie ein Damoklesschwert über den Aktienmärkten. Derweil sind die Erzeugerpreise im Mai mit 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat über der Schätzung von 0,7 Prozent geblieben. Auf die Erwartungen an die zukünftige Geldpolitik der EZB dürften die Daten keinen Einfluss haben. Mit einem ersten Zinsschritt wird erst für das zweite Halbjahr 2019 gerechnet.

Aktienrückkauf der Allianz positiv

Leicht positiv für die Allianz werten Händler das am Vorabend angekündigte Aktienrückkaufprogramm. Der Versicherer will eigene Aktien für bis zu 1 Milliarde Euro erwerben und einziehen. Damit werden wie üblich die Finanzkennzahlen verbessert und die Aktienrenditen steigen. "Allianz erfüllt damit aber nur die Hoffnungen des Marktes", sagt ein eher skeptischer Händler. Die Aktie des Versicherers stellt mit einem Plus von 3,1 Prozent aktuell den größten DAX-Gewinner.

Kurzfristig positiv für die Aktien der Commerzbank (plus 2 Prozent) werten Händler die Meldung über den nun erfolgten Verkauf des Geschäftsbereichs Equity Markets und Commodities (EMC) an die französische Societe Generale (plus 1,5 Prozent). Jedoch wird dies langfristig nicht unbedingt nur positiv gesehen. "Für die SocGen ist die Nachricht eigentlich positiver als für die Commerzbank", sagt ein Händler. Denn die Commerzbank verkaufe bereits ihr Tafelsilber.

Kursrutsch in Glencore belastet Sektor

Für einen Kurseinbruch von 8,6 Prozent bei Glencore sorgt die Angst vor einer Strafzahlung in den USA. Durch die hohe Gewichtung des Rohstoffhändlers fällt auch der Stoxx-600-Subindex der Basic Resources um 0,8 Prozent. Wie Glencore mitteilte, hat das US-Justizministerium Unterlagen der Tochter Glencore Ltd. seit 2007 angefordert mit Blick auf die Einhaltung des U.S. Foreign Corrupt Practices Act in Nigeria, Kongo und Venezuela.

Die Grenke-Aktie legt nach der erhöhten Prognose um 3,2 Prozent zu. Das Unternehmen geht für 2018 nun von einem Wachstum im Neugeschäft Leasing von 18 bis 22 Prozent aus nach zuvor 16 bis 20 Prozent. Die Gewinnerwartung wurde bestätigt. Steinhoff haussieren um 54,6 Prozent 0,13 Euro. "Das haben nur Presseberichte losgetreten", sagt ein Händler mit Verweis auf Manager-Magazin und Handelsblatt. Nach Auswertung des Halbjahresberichts sei man trotz der befürchteten Abschreibungen auf einen Buchwert von 58 Cent je Aktie gekommen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.414,84 1,26 42,63 -2,54 Stoxx-50 3.051,72 0,99 30,05 -3,97 DAX 12.393,49 1,27 155,32 -4,06 MDAX 25.848,58 0,73 186,90 -1,34 TecDAX 2.702,12 1,29 34,44 6,84 SDAX 12.022,04 1,30 153,71 1,14 FTSE 7.584,39 0,48 36,54 -0,66 CAC 5.326,91 0,95 50,16 0,27 Bund-Future 162,36 -0,10 2,35 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.23 Uhr Mo, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1653 +0,15% 1,1649 1,1595 -3,0% EUR/JPY 129,21 +0,17% 129,30 128,49 -4,5% EUR/CHF 1,1575 +0,10% 1,1578 1,1545 -1,2% EUR/GBP 0,8833 -0,26% 0,8857 1,1315 -0,7% USD/JPY 110,88 +0,02% 111,01 110,80 -1,6% GBP/USD 1,3192 +0,40% 1,3151 1,3121 -2,4% Bitcoin BTC/USD 6.584,63 -0,6% 6.633,18 6.683,53 -51,8% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,67 -0,69 -0,06 Deutschland 10 Jahre 0,32 0,30 -0,11 USA 2 Jahre 2,56 2,55 0,67 USA 10 Jahre 2,88 2,87 0,47 Japan 2 Jahre -0,14 -0,13 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,02 -0,02 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,75 73,94 +1,1% 0,81 +25,8% Brent/ICE 77,92 77,30 +0,8% 0,62 +20,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.246,82 1.242,05 +0,4% +4,77 -4,3% Silber (Spot) 15,96 15,85 +0,7% +0,11 -5,8% Platin (Spot) 823,75 818,50 +0,6% +5,25 -11,4% Kupfer-Future 2,94 2,93 +0,4% +0,01 -11,6% ===

