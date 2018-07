Düsseldorf (ots) - Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hält die Einrichtung von Transitzentren für Flüchtlinge in Baden-Württemberg für überflüssig. "Die Bundespolizei hat die Lage an den baden-württembergischen Grenzen im Griff. Insofern drängt sich die Frage nach Transitzentren bei uns derzeit nicht auf", sagte Strobl der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Bei den jetzt im Raum stehenden Fragen ging es zentral um die Grenze nach Österreich", betonte Strobl. Er begrüßte allerdings die Einigung zwischen CDU und CSU im Asylstreit. "Das gemeinsame Ziel der Union war immer, die Zuwanderung zu steuern und zu begrenzen", sagte der Vize-Ministerpräsident.



