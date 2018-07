Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Viele Investoren sorgten sich wegen des sich hochschaukelnden Handelskonflikts zwischen den USA und China auch mit Blick auf Software-Unternehmen, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar hätten einige der Konzerne einen eher großen Umsatzanteil in China, doch sei das kein Grund zur Sorge. Bei Software lasse sich der Lieferant nicht so einfach wechseln wie bei Rohstoffen oder Tech-Produkten wie Computern, da ein Wechsel mit hohen Kosten verbunden sei./mis/tih Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-07-03/13:15

ISIN: DE0007164600