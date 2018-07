Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius SE vor dem Gerichtstermin mit Akorn am 9. Juli auf "Outperform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Hintergrund ist, dass Fresenius die Übernahme des Generika-Herstellers platzen ließ, Akorn aber auf Vollzug klagt. Aktuell seien Chancen und Risiken mit Blick auf einen Sieg oder eine Niederlage von Fresenius mit Blick auf den Aktienkurs ausgewogen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/tih Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-07-03/13:16

ISIN: DE0005785604