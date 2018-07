DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In den USA findet am Tag vor dem Unabhängigkeitstag nur ein bis 19.00 MESZ verkürzter Aktienhandel statt. Der Anleihehandel endet bereits um 20.00 Uhr MESZ.

MITTWOCH: In den USA findet wegen des Unabhängigkeitstags kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.738,50 +0,41% +0,88% Euro-Stoxx-50 3.416,14 +1,30% -2,51% Stoxx-50 3.053,71 +1,06% -3,91% DAX 12.405,37 +1,37% -3,97% FTSE 7.591,58 +0,58% -0,66% CAC 5.328,57 +0,98% +0,30% Nikkei-225 21.785,54 -0,12% -4,30% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,39 -7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,90 73,94 +1,3% 0,96 +26,1% Brent/ICE 78,07 77,30 +1,0% 0,77 +20,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.246,90 1.242,05 +0,4% +4,85 -4,3% Silber (Spot) 15,96 15,85 +0,6% +0,10 -5,8% Platin (Spot) 823,80 818,50 +0,6% +5,30 -11,4% Kupfer-Future 2,94 2,93 +0,4% +0,01 -11,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte mit kleineren Gewinnen in den Dienstag starten. Am Vortag des Independance Day findet nur ein verkürzter Handel statt, womit das Volumen sich deutlich nach unten bewegen dürfte. Am Mittwoch bleiben die Börsen dann ganz geschlossen. Teilnehmer rechnen mit einer Fortsetzung der Tendenz vom Montag, als die Indizes mit guten Konjunkturdaten den Dreh ins Plus geschafft hatten. Die Unsicherheit wegen der Handelskonflikte schwelt aber weiter im Hintergrund. Für Freitag plant die US-Regierung neue Importzölle für Güter aus China im Umfang von 50 Milliarden Dollar. Zugleich hält US-Präsident Donald Trump weiter an der Einführung 25-prozentiger Zölle auf Automobile fest. Die Vorgaben aus Europa sind indes freundlich, nachdem die Regierungskrise in Deutschland zunächst einmal abgewendet wurde. Micronet Enertec Technologies haussieren vorbörslich um 67 Prozent, nachdem berichtet wurde, dass BNN Technology im vergangenen Monat einen Anteil von knapp 15 Prozent an dem Raumfahrt- und Rüstungskonzern erworben hat. Beide Unternehmen teilten mit, eine Reihe von weiteren strategischen Transaktionen zu planen. Herman Miller dürften zulegen, nachdem der Möbelhersteller die Markterwartungen übertroffen hat. Die Gesellschaft schnitt im vierten Quartal sowohl beim bereinigten Ergebnis als auch beim Umsatz besser als vorausgesagt ab. Tesla könnten ihre Vortagsverluste noch etwas ausbauen. Die Aktie hatte nach frühen Gewinnen ins Minus gedreht, nachdem über das Ausscheiden des Chef-Ingenieurs Doug Field berichtet worden war.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Gewinne deutlich aus. Positiv wird gesehen, dass sich die Unionsparteien in Berlin zunächst auf einen Kompromiss im Migrationsstreit geeinigt haben. Die Stimmung kann aber schnell wieder drehen. Denn der Handelsstreit hängt weiter wie ein Damoklesschwert über den Aktienmärkten. Leicht positiv für die Allianz werten Händler das am Vorabend angekündigte Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie des Versicherers stellt mit einem Plus von 3,1 Prozent aktuell den größten DAX-Gewinner. Kurzfristig positiv für die Aktien der Commerzbank (plus 2 Prozent) werten Händler die Meldung über den nun erfolgten Verkauf des Geschäftsbereichs Equity Markets und Commodities (EMC) an die französische Societe Generale (plus 1,5 Prozent). Für einen Kurseinbruch von 8,6 Prozent bei Glencore sorgt die Angst vor einer Strafzahlung in den USA. Durch die hohe Gewichtung des Rohstoffhändlers fällt auch der Stoxx-600-Subindex der Basic Resources um 0,8 Prozent. Die Grenke-Aktie legt nach der erhöhten Prognose um 3,2 Prozent zu. Das Unternehmen geht für 2018 nun von einem Wachstum im Neugeschäft Leasing von 18 bis 22 Prozent aus nach zuvor 16 bis 20 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.23 Uhr Mo, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1650 +0,12% 1,1649 1,1595 -3,0% EUR/JPY 129,15 +0,13% 129,30 128,49 -4,5% EUR/CHF 1,1575 +0,10% 1,1578 1,1545 -1,2% EUR/GBP 0,8830 -0,29% 0,8857 1,1315 -0,7% USD/JPY 110,87 +0,01% 111,01 110,80 -1,6% GBP/USD 1,3194 +0,40% 1,3151 1,3121 -2,4% Bitcoin BTC/USD 6.575,66 -0,8% 6.633,18 6.683,53 -51,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend leichter - Neue Gründe für die abermaligen Verluste in Asien machten Händler nicht aus, der Handelsstreit zwischen den USA und China blieb der Störfaktor schlechthin. Es werde immer offensichtlicher, dass China mit der Abwertung des Renminbi (Yuan) auf die anrollenden US-Einfuhrzölle reagiere, hieß es im Handel. Der stetig fallende Yuan könnte eine Abwertungsspirale von Währungen aus anderen Schwellenländern nach sich ziehen und belastete daher die Aktienmärkte der Region. Im Hongkong sank der HSI um 1,5 Prozent, der Composite in Schanghai drehte dagegen 0,4 Prozent ins Plus nach zwischenzeitlichen Verlusten von über 1,0 Prozent. Für etwas Beruhigung sorgten Aussagen des chinesischen Notenbankpräsidenten Yi Gang, die vor allem die Finanzwerte in China stützten. Der Renminbi solle weitgehend stabil auf einem vernünftigen Niveau gehalten werden. In Taipeh auf Taiwan schlug der Markt die entgegengesetzte Richtung ein, der Taiex verlor 0,6 Prozent und schloss annähernd auf Tagestief. Der Technologiewert HTC stürzte um 6,7 Prozent auf ein frisches Dreijahrestief ab. Laut Berichten soll ein Viertel der Belegschaft abgebaut werden. Gegen den Trend rückte der NZX-50 in Wellington auf Neuseeland auf ein weiteres Allzeithoch auf Schlusskursbasis vor. Viele auf Neeuseeland gelistete Unternehmen seien weniger abhängig von globalen Faktoren, daher führe die Index ein Eigenleben in der Region, hieß es.

Unter den Einzelwerten sanken China Mobile im späten Hongkonger Geschäft um 1,9 Prozent. Das Unternehmen wird wohl ein Opfer des Handelskonflikts zwischen den USA und China werden. Der chinesische Mobilfunkanbieter soll keine Lizenz für Geschäfte in den USA erhalten. Der Reedereititel Orient Overseas zog derweil um 1,7 Prozent an, nachdem Cosco das Unternehmen übernommen hatte. Cosco Shipping Holdings sanken um 3,3 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen am Dienstag zu. Von Entspannung ist damit am Creditmarkt nichts zu spüren. Weiterhin sorgen die bereits eingeführten und in den Raum gestellten Strafzölle der USA für erhöhte Zurückhaltung unter den Investoren. So hat die Deutsche Bank am Morgen in einer Studie herausgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit von Handelskonflikten auf ein Niveau gestiegen ist, das zu erheblichen Erschütterungen an den Finanzmärkten und einem erheblichen Rückgang von Produktion und Beschäftigung führen könnte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Commerzbank verkauft Geschäftsbereich EMC an Societe Generale

Die Commerzbank verkauft den Geschäftsbereich Equity Markets und Commodities (EMC) an die französische Societe Generale und macht so Fortschritte bei der Kostensenkung und dem Abbau von Risikoaktiva, um den Zielen für 2020 näherzukommen. Societe Generale wird von der Commerzbank damit einen Bereich übernehmen, der 2017 Bruttoerträge von 381 Millionen Euro erwirtschaftete.

Merck KGaA sieht bei Performance Materials ab 2020 Ergebniswachstum

Die Merck KGaA will ihre Sparte Performance Materials auf Wachstum trimmen. Richten soll es das Programm "Bright Future". "Wir wollen unsere Position als führender Lösungsanbieter für die Elektronikindustrie weiter ausbauen. Um dies zu erreichen, werden wir uns noch stärker an den Bedarfen dieses wichtigen Zukunftsmarktes ausrichten und marktorientierte Innovationen vorantreiben", kündigte Kai Beckmann, CEO von Performance Materials, an.

Osram Continental will in nächsten Jahren zweistellig wachsen

Nach dem Okay der Wettbewerbshüter ist die Osram Continental GmbH wie geplant zu Beginn des zweiten Halbjahres gestartet. Das Gemeinschaftsunternehmen von Osram und Continental für moderne Fahrlichtsysteme plant in den nächsten fünf Jahren jeweils mit zweistelligen Wachstumsraten. Erste im Joint Venture entwickelte Produkte sollen bis 2021 serienreif sein, heißt es in einer Mitteilung von Osram.

Grenke wird nach starkem ersten Halbjahr zuversichtlicher

Der Leasingspezialist Grenke wächst weiter deutlich und sieht sich auf gutem Weg, sein Ergebnisziel 2018 zu erreichen. In den ersten sechs Monaten übertraf das Neugeschäftsvolumen im Segment Leasing erstmals in einem Halbjahr die Milliardengrenze. Es nahm nach Angaben des Baden-Badener Unternehmens, das Leasing und Factoring für kleine und mittlere Unternehmen betreibt, um 23,3 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro zu.

Evotec und Sanofi bringen Antiinfektiva-F&E-Plattform auf den Weg

Das Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen Evotec und der französische Pharmakonzern Sanofi haben ihre Pläne zum Aufbau einer Plattform zur beschleunigten Erforschung und Entwicklung von Antiinfektiva erfolgreich umgesetzt. Alle erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden in Frankreich liegen vor, wie die Evotec AG mitteilte.

Fintech Creditshelf will im dritten Quartal an die Börse

Mit der Creditshelf AG bereitet sich ein weiteres Unternehmen auf den Gang an die Börse vor. Angeboten werden den Angaben zufolge neu auszugebende Aktien aus einer Kapitalerhöhung von rund 15 bis 20 Millionen Euro. Die langfristige Gesellschafterin Hevella Capital GmbH & Co KGaA - sie wird von Rolf Elgeti kontrolliert - werde eine Backstop Order von bis zu 15 Millionen Euro abgeben. Geplant sei der Gang an die Börse für das dritte Quartal.

US-Justiz prüft mögliche Korruption bei Glencore

Der Rohstoffhändler Glencore ist ins Visier der US-Aufseher geraten. Das britisch-schweizerische Unternehmen wurde nach eigenen Angaben vom US-Justizministerium aufgefordert, Dokumente und andere Berichte im Zusammenhang mit der Einhaltung von Antikorruptions- und Geldwäschegesetzen vorzulegen. Die Aktie gibt deutlich nach.

Tesla-Chefingenieur verlässt das Unternehmen nach Auszeit

Tesla verliert seinen Chefingenieur. Doug Field werde nach seiner Auszeit nicht zum Elektroautohersteller zurückkehren, sagte ein Insider. Im Mai war der für die Fahrzeugentwicklung zuständige Ingenieur nicht mehr zur Arbeit erschienen. Damals sagte eine Tesla-Sprecher: "Doug nimmt sich nur eine Auszeit, um sich zu regenerieren und Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Er hat Tesla nicht verlassen."

USA wollen China Mobile Geschäfte in den USA untersagen

China Mobile wird wohl ein Opfer des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Der chinesische Mobilfunkanbieter soll keine Lizenz für Geschäfte in den USA erhalten. Das Unternehmen stelle ein Sicherheitsrisiko für die USA dar, stellte David J. Redl, stellvertretender Sekretär der Nationalen Telekommunikations- und Informationsbehörde im Handelsministerium, fest.

Mobilfunker Veon steigt aus italienischer Wind Tre aus

Das Mobilfunkunternehmen Veon steigt aus dem italienischen Betreiber Wind Tre aus und verkauft seine 50-prozentige Beteiligung für 2,45 Milliarden Euro an den Partner CK Hutchison Holdings Ltd. Einen Teil des Erlöses will Veon für den Erwerb von bestimmten Vermögenswerte der Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) verwenden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

