FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018



15.05 ZDF WM live (VPS 15.04/HD/Dd5.1/UT) aus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn



16.00 ZDF WM live (VPS 15.59/fub/HD/AD/Dd5.1/UT) Uruguay - Frankreich Viertelfinale Übertragung aus dem Stadion Nischni Nowgorod in Nischni Nowgorod Reporter: Oliver Schmidt



In der Halbzeitpause: gegen 16.45 Uhr: heute Xpress (VPS 17.00)



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



18.00 ZDF WM live (VPS 17.59/HD/Dd5.1/UT) Highlights, Analysen, Interviews aus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn



18.30 Über Land (HD/UT) Zwei Frauen Heimatgeschichten



Max Althammer Franz Xaver Kroetz Frieda Mirko Maria Simon Dr. Bettina Schack Suzanne von Borsody Kathi Gerlach Elisabeth Wasserscheid Gerti Hain Victoria Mayer Franz Kurz Johannes Zirner Manfred Reinhardt Matthias Kupfer Isidor Neubert Roland Stemmer Staatsanwalt Hans Kitzbichler Protokollführerin Michaela Heigenhauser Anna Halbinger Angela Ascher Bedienung Karolina Horster und andere



Schnitt: Monika Abspacher Musik: Hans-Jürgen Buchner Kamera: Theo Müller Buch und Regie: Franz X. Bogner (Erstsendung 6.1.2018) Deutschland 2018



19.00 heute



19.20 Wetter



19.25 ZDF WM live (VPS 19.24/HD/Dd5.1/UT) aus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn



20.00 ZDF WM live (fub/HD/AD/Dd5.1/UT) Brasilien - Belgien Viertelfinale Übertragung aus der Kasan-Arena in Kasan Reporter: Béla Réthy



In der Halbzeitpause: gegen 20.45 Uhr: heute journal (VPS 22.40)



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



22.00 ZDF WM live (HD/Dd5.1/UT) Highlights, Analysen, Interviews aus Baden-Baden mit Oliver Welke und Oliver Kahn



darin Zusammenfassungen der beiden Viertelfinal-Spiele des Tages



22.30 Neu Danke Deutschland! (HD) Sketche und Skandale Deutschland 2018



22.55 Professor T. (VPS 23.10)



23.55 heute+ (VPS 0.10)



0.10 Don Jon (VPS 0.09/HD/Dd5.1/UT)



Jon Joseph Gordon-Levitt Barbara Scarlett Johansson Esther Julianne Moore Jon Senior Tony Danza Angela Glenne Headly



Regie: Joseph Gordon-Levitt USA 2013



1.30 Columbo (VPS 0.25)



2.40 Professor T. (HD/UT) Tamara (von 22.55 Uhr)



Professor T. Matthias Matschke Anneliese Deckert Lucie Heinze Daniel Winter Andreas Helgi Schmid Christina Fehrmann Julia Bremermann Paul Rabe Paul Faßnacht Ingrid Schneider Alexandra von Schwerin Walter Ambrosius Thomas Goritzki und andere



Buch: Ben Braeunlich Regie: Thomas Jahn Deutschland/Belgien 2017



3.40 SOKO Stuttgart (HD/UT) Stimmen der Straße (von 11.15 Uhr)



Martina Seiffert Astrid M. Fünderich Joachim Stoll Peter Ketnath Anna Badosi Nina Gnädig Rico Sander Benjamin Strecker Michael Kaiser Karl Kranzkowski Prof. Dr. Lisa Wolter Eva Maria Bayerwaltes Jan Arnaud Mike Zaka Sommerfeldt und andere



Buch: Carsten Unger Regie: Didi Danquart Deutschland 2010



4.25 Notruf Hafenkante (HD/AD/UT) Gefährliche Begegnung (von 10.30 Uhr)



Franzi Jung Rhea Harder Hans Moor Bruno F. Apitz Claudia Fischer Janette Rauch Tarik Coban Serhat Cokgezen Martin Berger Peer Jäger Wolle Harald Maack und andere



Buch: Ulf Tschauder Regie: Bodo Schwarz Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2011



5.10- drehscheibe 5.35 (von 12.10 Uhr)



("Bares für Rares", "heute - in Europa", "Die Rosenheim-Cops", "hallo deutschland", "Leute heute", "SOKO Kitzbühel", "Die Chefin" und "Letzte Spur Berlin" entfallen.)



Die Serie "Bettys Diagnose" verschiebt sich wie folgt:



Fr., 13.07. Missverständnisse Fr., 20.07. Wunderland Fr., 27.07. Hand in Hand Fr., 03.08. Unter Strom Fr., 10.08. Unvernünftig Fr., 17.08. Neue Wege Fr., 24.08. Neustart



