Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für International Airlines Group von 721 auf 895 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Bewertung spiegele die Aussichten nicht adäquat wider, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es bestehe Aufwärtspotenzial bei wachsender Zuversicht in die Margenentwicklung der Fluglinie. Ein möglicher Zukauf in Norwegen könnte zusätzlich Wert schaffen. Er hob seine Gewinnschätzungen bis 2022 um bis zu 11 Prozent an./tih Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-07-03/13:25

ISIN: ES0177542018