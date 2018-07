Zwischen Ende Mai und Mitte Juni war Tesla (ISIN: US88160R1014) von 276 auf 373 US-Dollar geschossen. Warum? Weil immens viele Anleger darauf setzten, dass Tesla-CEO Elon Musk seine Ankündigung wahrmacht, bis Ende Juni 5.000 Stück des aktuellen Modells "Model 3" pro Woche zu fertigen und damit den Beweis anzutreten, dass Tesla imstande sein wird, bald den Break Even zu erreichen und nicht, wie mehrere Analysten von US-Großbanken befürchten, weitere Kredite benötigt oder eine Kapitalerhöhung durchführen muss. Musk verkündete zum Stichtag am Wochenende: Ziel erreicht! Was er ein paar Tage davon aber schon hatte durchblicken lassen. Was folgte, war zu befürchten … wir hatten dieses Szenario bereits am in der vorherigen Analyse vergangenen Donnerstag als das wahrscheinlichere avisiert:

Die Aktie startete gestern, als man erstmals auf die "gewonnene Wette" reagieren konnte, zwar mit fünf Prozent im Plus, schloss aber 2,3 Prozent im Minus. Weil? Weil zu viele im Vorfeld auf genau dieses Ereignis gesetzt hatten. Was dazu führte, dass die wenigen, die erst einmal abwarten wollten, ob Elon Musk ...

