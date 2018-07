Unternehmen setzen bei der Fachkräftesuche auf immer dieselben Lockmittel: Karriere und hohes Gehalt. Fachkräften mit Berufsausbildung sind aber ganz andere Faktoren im Job wichtig, als Akademikern.

Karrierechancen, Entwicklungsmöglichkeiten und hohes Gehalt versprechen die unterschiedlichsten Stellenanzeigen. Aber sind das überhaupt die richtigen Lockmittel für Fachkräfte? Eine Studie des Portals meinestadt.de bringt Zweifel auf. Was für Akademiker wichtige Aspekte bei der Jobwahl sein mögen, sei für Nicht-Akademiker noch lange nicht zwingend attraktiv. Schon eine Auswertung im März hatte gezeigt, dass Fachkräften vor allem die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes, ein gutes Betriebsklima und ein pünktliches Gehalt wichtig sind.

Daraus ergeben sich auch andere Anforderungen an Stellenausschreibungen. Warum mit einer hohen Vergütung und Karrieremöglichkeiten werben, wenn die angesprochenen Bewerber einen unbefristeten Vertrag und gute Stimmung im Team bevorzugen? Wer einmal eine solche Stelle gefunden hat, braucht gute Argumente, um dennoch zu wechseln.

Die von vielen Unternehmen für akademische Bewerber entwickelten Standard-Versprechen gehen an der Zielgruppe mit Berufsausbildung zum Teil komplett vorbei. Schon der Name "Karriere" als Bereich auf der Unternehmenswebseite sei eigentlich falsch gewählt, moniert die Studie. Eine Pflegekraft sei weniger an Karriere interessiert als an einem Beschäftigungsverhältnis mit fairen Bedingungen.

