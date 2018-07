Nach heftigen Gewinnmitnahmen Ende vergangener Woche haben Aktien von ISRA VISION am Dienstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Sie stiegen an der TecDAX-Spitze um knapp 8 Prozent auf 58,50 Euro, nachdem sie bereits am Montag zulegen konnten. Am Donnerstag waren die Papiere des Robotikausrüsters um fast 20 Prozent eingebrochen. Investoren...

