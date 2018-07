In Nürnberg ist am frühen Dienstagmorgen in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen, bei dem ein 59-jährige Mieter am Brandort verstarb. Das teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr hatte den Mann während der Löscharbeiten am Balkon seiner Wohnung bewusstlos aufgefunden. Reanimationsversuche des Notarztes blieben erfolglos. Zuvor hatten mehrere Anrufer bei Polizei und Feuerwehr starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im siebten Stock des Gebäudes gemeldet. Sowohl die Ursache des Brandes als auch die Todesursache des 59-Jährigen sind derzeit noch unklar.

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.