Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Intesa Sanpaolo mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 3,20 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Da das Zinsniveau die Ertragsentwicklung der wesentlich mitbestimme, dürfte wegen des Niedrigzinsumfeldes deutliches Wachstum vor 2020 kaum realisierbar sein, schrieb Analyst Antonio Reale in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er senkte seine Erwartungen für italienische Banken./mis/tih Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-07-03/13:45

ISIN: IT0000072618