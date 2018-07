Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-03 / 13:27 / Pressemitteilung *Dentons verstärkt Real Estate-Praxis mit Partnerzugang in München* *Der Transaktionsspezialist René Dubois wechselt von Noerr* *München, 3. Juli 2018* - Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat den erfahrenen und auf komplexe Immobilientransaktionen spezialisierten Anwalt René Dubois zum 1. Juli 2018 als Partner gewonnen und ist damit zukünftig im Bereich Real Estate neben Berlin und Frankfurt auch am Münchner Standort präsent. Dirk-Reiner Voß, Leiter Real Estate in Deutschland: "Der Zugang von René Dubois ist ein wichtiger strategischer Schritt für unser immobilienrechtliches Gesamtangebot in Deutschland. Mit ihm werden wir die sehr erfolgreiche Arbeit der Praxis an einem der wichtigsten Immobilienstandorte in Deutschland weiter ausbauen." René Dubois war 14 Jahre bei Noerr. Ausgehend von einem starken Corporate- und M&A-Hintergrund hat er sich auf die Strukturierung und Gestaltung von anspruchsvollen Immobilientransaktionen spezialisiert. Dubois begleitet nationale und internationale Investoren in allen Phasen des Immobilieninvestments, zuletzt etwa Allianz Real Estate bei der Gründung eines Studentenwohnungsfonds. Daneben ist seine Expertise regelmäßig von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien zu gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen, bei der Strukturierung ihrer Beteiligungen sowie bei Unternehmenstransaktionen gefragt. Andreas Ziegenhagen, Managing Partner Deutschland: "Wir freuen uns, mit René Dubois einen bedeutenden Transaktionsanwalt zu gewinnen, der unser bestehendes starkes Profil im Immobilienrecht auf ideale Weise am Münchner Standort ergänzen wird." Alexander von Bergwelt, Office Managing Partner München: "Unser Münchner Büro ist auf beständigem Wachstumskurs und wird durch den Zugang eines im Bereich Immobilientransaktionen so erfahrenen Anwalts wie René Dubois weiter personell gestärkt. Wir reagieren damit auf die Nachfrage unserer Mandanten nach genau dieser Expertise auch aus München heraus. Wir heißen René Dubois sehr herzlich willkommen!" Evan Z. Lazar, Co-Chair der globalen Real Estate-Praxis und Chairman von Dentons Europe: "Dank unseres starken Profils im Markt gelingt es uns, die Top-Talente in Europa für uns zu gewinnen. Wir freuen uns sehr, dass wir René Dubois bei uns begrüßen dürfen und dass er Teil unserer Real Estate-Gruppe in Europa wird, die inzwischen 450 Anwälte umfasst. Er verfügt über weitreichende Erfahrung in diesem Bereich und ergänzt unser Team perfekt." René Dubois: "Global tätige Mandanten erwarten eine tatsächlich global aufgestellte Kanzlei. Ich freue mich sehr, meine Expertise von München aus in einem solch spannenden Umfeld anbieten zu können und damit die Bedürfnisse meiner Mandanten noch besser zu bedienen." Das Münchner Büro von Dentons wächst mit dem Zugang von René Dubois auf nun elf Partner und insgesamt 43 Anwälte - damit hat es sich seit der Eröffnung im Juli 2016 mehr als verdoppelt. Zuletzt hatte der Partner Dr. Matthias Eggert, von Baker McKenzie kommend, sowie die Sozia Surbhi Malhotra-Trenkel, die von Norton Rose Fulbright wechselte, das Bank- und Finanzrechtsteam am Standort verstärkt. Das deutsche Immobilienrechtsteam erweitert sich mit dem Neuzugang auf insgesamt 22 Berufsträger in Berlin, Frankfurt und München. Auch auf europäischer Ebene ist die Praxisgruppe in den letzten zwei Jahren stark gewachsen - neben Deutschland insbesondere in Frankreich, Italien und den Niederlanden. *Kontakt:* *Pressekontakt:* Andreas Ziegenhagen Christine Wolf Germany Managing Partner Communications Manager Germany T +49 69 4500 12 144 T +49 89 244408 480 E andreas.ziegenhagen@dentons.com E christine.wolf@dentons.com *Über Dentons* Dentons ist die weltweit größte Wirtschaftskanzlei. Mandanten schätzen die hohe Qualität und sehen in der globalen Aufstellung einen echten Mehrwert. Dentons gehört zu den Top Kanzleien des Acritas Global Elite Brand Index, ist Preisträger des BTI Client Service 30 Awards und wird in führenden Wirtschafts- und Rechtsmedien für Innovationen im Mandantenservice ausgezeichnet. Dies umfasst auch die Gründung von Nextlaw Labs und Nextlaw Referral Network. Mit polyzentrischem Ansatz und herausragenden Berufsträgern setzt Dentons neue Maßstäbe in der Rechtsberatung. Hiervon profitieren Mandanten überall dort, wo sie leben oder Geschäfte tätigen. www.dentons.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Dentons Schlagwort(e): Immobilien 2018-07-03 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 701155 2018-07-03 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6654c1fb77f7ae3ed6631647da3be062&application_id=701155&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2018 07:28 ET (11:28 GMT)