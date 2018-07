Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Erzeugerpreise steigen etwas stärker als erwartet

Der Inflationsdruck auf Erzeugerebene hat im Euroraum im Mai etwas stärker als erwartet zugenommen. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lagen um 3,0 (April revidiert: 1,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das war der stärkste Anstieg auf Jahressicht seit September 2017. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Teuerungsraten von 0,7 und 2,9 Prozent prognostiziert. Vorläufig war für April eine Jahresteuerung von 2,0 Prozent gemeldet worden.

Euroraum-Einzelhandelsumsatz etwas schwächer als erwartet

Der Einzelhandelsumsatz im Euroraum ist im Mai etwas schwächer als erwartet gewesen. Nach Mitteilung von Eurostat stagnierte er auf dem Niveau des Vormonats, während die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte einen Anstieg um 0,1 Prozent prognostiziert hatten. Zudem wurde der für April zunächst gemeldete Anstieg um 0,1 Prozent auf minus 0,1 Prozent revidiert. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Umsätze arbeitstäglich bereinigt um 1,4 (April: 1,6) Prozent. Es war der dritte Rückgang der Jahreswachstumsrate in Folge.

Ifo: Euroraum-BIP steigt im 2Q und 3Q um jeweils 0,4 Prozent

Das Wirtschaftswachstum des Euroraums wird sich nach Einschätzung von europäischen Wirtschaftsforschungsinstituten und Statistikbehörden im laufenden Jahr etwas abschwächen. Mach Mitteilung des Ifo-Instituts rechnen das Ifo selbst, die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und die italienische Statistikbehörde Istat damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal um 0,4 Prozent gestiegen ist.

Riksbank signalisiert Zinserhöhung im vierten Quartal

Die schwedische Riksbank hat ihre Bereitschaft bekräftigt, ihre Leitzinsen im vierten Quartal 2018 anzuheben. Zugleich machte die Riksbank deutlich, dass sie keine Eile beim Abschied von negativen Leitzinsen hat. Ihren geldpolitischen Schlüsselsatz ließ die Riksbank bei minus 0,50 Prozent. "Eine langsame Anhebung des Repo-Satzes wird gegen Jahresende in Gang gesetzt", hieß es in der Mitteilung nach den jüngsten geldpolitischen Beratungen.

Banken fragen 0,455 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,283 Milliarden Euro nach 2,738 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0,00 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 36 (Vorwoche: 45) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,455 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität Das neue Geschäft wird am 4. Juli valutiert und ist am 11. Juli fällig.

Bund plant 2019 Ausgabensteigerung von 3,8% auf 356,8 Mrd Euro - Kreise

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hält laut Regierungskreisen für 2019 und die drei Jahre danach an der schwarzen Null im Budget fest und will die gesamtstaatliche Schuldenquote weiter senken. Die große Koalition plant für nächstes Jahr, dass die Ausgaben um 3,8 Prozent auf 356,8 Milliarden Euro steigen, nach 343,6 Milliarden Euro im Plan für 2018, sagte ein hochrangiger Vertreter des Finanzministeriums. In den Folgejahren sollen sie dann bis 2022 auf 375,5 Milliarden anwachsen. Den Ausgaben stehen in allen Jahren geplante Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber, sodass unter dem Strich eine Neuverschuldung von Null stehen soll.

Scholz: Haushalt 2018 wird positive Rendite ergeben

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Budgetplanungen für 2018 verteidigt und einen Beschluss von Verfassungsänderungen durch den Bundestag verlangt, um leichtere Investitionen zu ermöglichen. "Der Bundeshaushalt ist ein Haushalt, der auf die Zukunft unseres Landes setzt", sagte Scholz bei der zweiten Lesung des Budgetentwurfes für 2018 im Bundestag. "Wir müssen investieren in unsere Infrastruktur", hob er hervor. Dies gelte zum Beispiel für die Versorgung mit Breitbandanschlüssen.

USA wollen von Fall zu Fall über Iran-Sanktionen entscheiden

Das Weiße Haus wird von "Fall zu Fall" über Ausnahmen von gegen den Iran verhängten Sanktionen entscheiden. Dies kündigte ein hochrangiger Vertreter des US-Außenministeriums an. Die US-Regierung rudert damit von vorherigen Drohungen zurück, gegen Staaten, die der Aufforderung nach einem Import-Stopp für iranisches Öl nicht Folge leisten, ab dem 4. November Sanktionen zu verhängen.

Italien: Regierung will Kündigung und befristete Einstellungen erschweren

Die neue italienische Regierung hat der Arbeitslosigkeit den Kampf angesagt. Der Ministerrat habe am späten Montagabend per Verordnung "dringende Maßnahmen für die Würde der Arbeiter und der Unternehmen" verabschiedet, hieß es in einer in Rom veröffentlichten Erklärung. Künftig soll es für Arbeitgeber teurer werden, Menschen befristet anzustellen oder ihnen zu kündigen. Unternehmen, die Arbeitsplätze auslagern, drohen Einschnitte.

NSU-Hauptangeklagte Zschäpe distanziert sich in Schlusswort von rechter Szene

Die NSU-Hauptangeklagte Beate Zschäpe hat sich in ihrem Schlusswort von der rechten Szene distanziert. Rechtes Gedankengut habe für sie "gar keine Bedeutung" mehr, sagte Zschäpe am Dienstag in ihrer selbst gesprochenen Aussage vor dem Oberlandesgericht München. Das Gericht setzte den Termin für die Urteilsverkündung im Prozess um den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) auf den Mittwoch kommender Woche fest.

Außenministertreffen zu Atom-Abkommen am Freitag in Wien

Die Außenminister der am Atomabkommen mit Iran festhaltenden Länder kommen nach iranischen Angaben am Freitag zu Gesprächen in Wien zusammen. Die Vertreter des Iran, Chinas, Russlands, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschland würden in der österreichischen Hauptstadt erwartet, berichteten iranische Staatsmedien am Dienstag. Es ist das erste Treffen dieser Art, seit US-Präsident Donald Trump das Abkommen mit dem Iran aufgekündigt hat.

Libysche Marine meldet 63 Vermisste nach Untergang von Flüchtlingsboot

Während in Europa weiter heftig über den Umgang mit Flüchtlingen diskutiert wird, spielen sich vor der Küste Libyens weiterhin Tragödien ab. Es sei zu befürchten, dass 63 Menschen ertranken, nachdem ihr Schlauchboot kenterte, sagte der Sprecher der libyschen Marine, General Ajub Kacem, der Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum Dienstag. An Bord des gesunkenen Bootes befanden sich demnach 104 Menschen. 41 von ihnen konnten gerettet werden.

HRW: Internationale Gemeinschaft soll bei Freilegung von Massengräbern helfen

Human Rights Watch (HRW) hat die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung bei der Freilegung von Massengräbern im syrischen Rakka aufgerufen. Internationale Organisationen mit "forensischer Sachkenntnis" sollten den örtlichen Behörden in der einstigen Hochburg der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) mit Technik und Experten helfen, forderte die Menschenrechtsorganisation am Dienstag. Nach HRW-Angaben liegen in den mindestens neun Massengräbern in Rakka jeweils dutzende oder hunderte Tote.

Oberste Richterin Polens verweigert Entlassung durch Staatspräsidenten

Wenige Stunden vor ihrer geplanten Zwangspensionierung trotzt die Oberste Richterin Polens der Regierung und weigert sich, ihren Posten aufzugeben. Sie werde nicht den Hut nehmen, sagte Malgorzata Gersdorf am Dienstagmorgen dem Privatsender TVN24. "Ich fühle mich als Präsidentin bis 2020." Gersdorf ist für den Nachmittag in den Präsidentenpalast einbestellt, um ihre Entlassungsurkunde entgegenzunehmen. Vor Studenten an der Universität Warschau sprach sie von einer "Säuberung" am Obersten Gericht durch die nationalkonservative Regierung.

Nabu legt Verfassungsbeschwerde gegen Bau der Pipeline Nord Stream 2 ein

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hat vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Beschwerde eingereicht, um den Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee zu stoppen. Nabu forderte bis zu einer Entscheidung in Karlsruhe eine sofortige Unterbrechung der Baggerarbeiten in der Ostsee, wie die Umweltschützer am Dienstag mitteilten. Vor einem Monat hatte das Oberverwaltungsgericht Greifswald einen vorläufigen Baustopp abgelehnt.

Ökolandbau in Deutschland auf Wachstumskurs

Der ökologische Landbau in Deutschland ist auch 2017 deutlich gewachsen. Die bewirtschaftete Fläche wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,7 Prozent, wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) am Dienstag unter Berufung auf die Jahresmeldungen der einzelnen Bundesländer mitteilte. Die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe erhöhte sich demnach um 8,3 Prozent.

Zahl der E-Bikes seit 2014 verdoppelt

Elektrisch angetriebene Fahrräder boomen. Wie das Statistische Bundeamt am Dienstag mitteilte, besaßen Anfang 2017 rund 2,3 Millionen Haushalte ein E-Bike. Das waren 6,1 Prozent aller Haushalte und damit nahezu doppelt so viele wie noch 2014 (3,4 Prozent).

