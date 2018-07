Der Geschäftsbetrieb und die Anteile des bayerischen Photovoltaik-Unternehmens sind an den neuen Gesellschafter übergegangen. Die finanzielle Sanierung von Schletter ist damit erfolgt.Der Verkaufsprozess der Schletter Group an den neuen Gesellschafter Golden Square Capital ist erfolgreich beendet. Das sogenannte Closing, also der Übergang der Geschäftsbetriebe und Anteile an den Investor seien in der vergangenen Woche erfolgt, teilte das bayerische Photovoltaik-Unternehmen am Dienstag mit. Bereits auf der Smarter E in München hatte Geschäftsführer Tom Graf im Gespräch mit pv magazine erklärt, ...

