Grüne Eröffnung in Europa, deutsche Aktien führen Gewinne an Erleichterung am deutschen Aktienmarkt nach Migrationsabkommen DE30 bleibt in Konsolidierung stecken, trotz positiver Nachrichten Glencore (GLEN.UK) fällt nach Vorladung des US-Justizministeriums wegen Geldwäsche

Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag stark in den Handel gestartet, zum Teil aufgrund der optimistischen Enthüllungen aus Deutschland, da Innenminister Horst Seehofer und Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Einigung über die Einwanderung erzielt haben. Doch obwohl der DE30 unmittelbar nach der Eröffnung nach oben sprang, hat er einen Teil seiner Zuwächse wieder abgegeben und bleibt somit im Stundenchart weiterhin in einer recht engen Handelsspanne. Neben der besseren DE30-Performance haben auch andere Aktienmärkte profitiert, und rund 30 Minuten nach Beginn des Handels bewegen sich alle wichtigen Indizes in der Gewinnzone. Man könnte zu dem Schluss kommen, dass die Erleichterung aus Deutschland kam, nachdem gestern die Aktien Europas in Schrecken versetzte wurden. Seither hat sich die Lage zugunsten riskanterer Anlagen gewandelt, als Merkel ...

