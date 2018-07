Jogi Löw setzt seine Tätigkeit als Bundestrainer fort. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte am Dienstagmittag entsprechende Medienberichte, die bereits am Vormittag die Runde gemacht hatten.

In einem persönlichen Gespräch habe Löw der Spitze des DFB bestätigt, dass er seine Tätigkeit als Bundestrainer fortsetzen und den Neuaufbau der Mannschaft mit Blick auf die kommenden Aufgaben auch in Zukunft gestalten wolle, hieß es in einer Mitteilung. In der Verbandszentrale in Frankfurt am Main hatte die WM-Delegation mit DFB-Präsident Reinhard Grindel, DFL-Präsident Reinhard Rauball, dem 1. Vizepräsidenten Rainer Koch, Generalsekretär Friedrich Curtius, Vizepräsident Peter Peters sowie Oliver Bierhoff als zuständigem Direktor Nationalmannschaften zuvor einen "offenen Austausch über die WM in Russland und das Aus in der Vorrunde geführt", wie es hieß. In dem Gespräch hatte die Delegation nach Darstellung des DFB noch einmal unterstrichen, dass Joachim Löw die Unterstützung des gesamten Präsidiums genieße und ihm vertraut werde, die richtigen Schlüsse aus dem sportlichen Abschneiden bei der WM zu ziehen. Löw habe seinerseits deutlich gemacht, dass er bei aller Enttäuschung über das sportliche Resultat ungebrochene Motivation und Energie verspüre, die Mannschaft auf die anstehenden Herausforderungen vorzubereiten, so die offizielle Mitteilung.

"Gemeinsam kam man überein, dass eine überstürzte und oberflächliche Bewertung wenig Sinn mache", hieß es weiter. In den kommenden Wochen wollen das Trainerteam um Löw sowie Bierhoff "eine tiefgehende Analyse vornehmen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse und Konsequenzen noch vor dem nächsten Länderspiel dem Präsidium vorstellen". "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das der DFB weiterhin geschlossen in mich setzt, und ich spüre trotz der berechtigten Kritik an unserem Ausscheiden auch generell viel Rückhalt und Zuspruch", ließ sich Löw zitieren. Er wolle nun "mit ganzem Einsatz den Neuaufbau gestalten".

Selbst Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer meldete sich zu Wort: "Ich freue mich, dass wir mit Jogi Löw unseren lange Zeit erfolgreichen Weg fortsetzen können. Und ich habe das Vertrauen, dass wir gemeinsam wieder zu unserer Stärke finden."