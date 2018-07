Der USD/CAD baut seine Korrektur vom Tageshoch aus dem Bereich der 1,3208 aus und so fiel er in der vergangenen Stunde in die Nähe des 2-Wochentief. Das Paar war nicht in der Lage sich über 1,3200 halten, da eine Kombination aus Faktoren den Verkaufsdruck am Dienstag erhöhte. Trotz des Anstiegs der US Treasury Renditen, konnte der US-Dollar seine starke ...

