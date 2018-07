Trotz Abgasskandal rechnet die Autobranche mit einem stärkeren Plus bei den Neuzulassungen. Der Diesel bleibt aber Ladenhüter.

Die deutschen Autobauer verbreiten ungeachtet des Diesel-Skandals und des Handelsstreits mit den USA Zuversicht. "Trotz der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten ist die deutsche Automobilindustrie stark", sagte der Chef des Branchenverbandes VDA, Bernhard Mattes, am Dienstag in Berlin.

Für die Bundesrepublik zeigte sich der Verband optimistischer als noch im vergangenen Dezember: Nach einem starken ersten Halbjahr erwartet der VDA bei den Neuzulassungen einen Zuwachs um ein Prozent auf rund 3,5 Millionen Pkw - im vergangenen Dezember hatte er noch mit 3,4 Millionen Autos gerechnet. Der Heimatmarkt wächst damit aber nicht mehr so schnell wie in der Vergangenheit. 2017 lag das Plus dem Kraftfahrt-Bundesamt zufolge noch bei drei Prozent.

Schwierig bleibt die Lage bei Fahrzeugen mit Dieselmotor. "Der Dieselanteil bei den Pkw-Neuzulassungen in Deutschland ist im ...

