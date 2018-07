Berlin (ots) -



Mit einer Vielzahl an Neuerungen setzt die Modemesse Panorama Berlin starke Impulse für die kommende Frühjahr/Sommer 2019 Saison. Vom 3. bis 5. Juli präsentiert der bedeutendste Fashion Marktplatz in Deutschland einen breiten Überblick über nationale und internationale Damen- und Herrenkollektionen. Rund 800 Brands aus den Bereichen Formal- und Casualwear, Contemporary, Denim, Accessories, Shoes, nachhaltige Mode und Plus Size sowie ausgewählte Lifestyleprodukte sind vertreten. Unter dem Motto "Connecting Communities" zeigt die Panorama Berlin neue Strategien, die alle Bereiche des Modebusiness - von Design, Produktion, Vertrieb und die finale Ansprache zum Kunden - näher zusammenwachsen lassen. Die Panorama Berlin findet im Rahmen der Berlin Fashion Week zum zwölften Mal seit ihrer Premiere im Januar 2013 statt. Die Ausstellungsfläche auf dem Berlin ExpoCenter City beträgt zirka 45.000 Quadratmeter in elf Messehallen. Die Veranstalter erwarten rund 50.000 Fachbesucher aus 90 Ländern.



Jörg Wichmann, CEO der Panorama Berlin: "Eine Messe wie die Panorama Berlin ist als Auftaktveranstaltung immer die Grundlage für eine erfolgreiche neue Saison. Es geht um Inspiration, Austausch und vor allem darum, neue Impulse aufzunehmen, um das eigene Business fortlaufend modern gestalten zu können. Brands inszenieren auf Messen den Lifestyle ihrer Kunden. Ein wichtiger Aspekt um herauszufinden, ob das Brand-Image sich auch mit der eigenen Kundschaft deckt. Eine Messe bietet die Möglichkeit, ohne Verpflichtung oder Showroom-Appointments neue Marken und Kollektionen zu scannen."



Die Haupthallen der Panorama Berlin sind wie moderne Department Stores aufgebaut. Hier werden neben Fashion Brands auch Lifestyle Produkte und Gadgets präsentiert, die das Segment stärken und neue Inspirationsquellen für die Einkäufer liefern. Zusätzlich wurde ein komplett neuer Bereich geschaffen, der neben klassischen Modemarken auch eine Vielzahl von Anbietern intelligenter Handelslösungen in den Fokus setzt. Unter dem Namen RETAIL SOLUTIONS präsentieren sich neben Berliner Tech-Startups auch Retail Design Agenturen und Anbieter von Gastronomiekonzepten, die sich einfach in den Modehandel integrieren lassen.



Die Hallenstruktur im Überblick



Halle 1: GRACE - Hochwertige Damenmode, Newcomer, Schuhe, Accessoires, Lifestyle Halle 2: GENTS - Männermode von Casual bis Formal Halle 3: STYLE HUB - Trendfashion, Junge DOB Halle 4: MODERNISTS - Moderne Casualwear- und Outerwear-Kollektionen DOB & HAKA Halle 5: BELLE - Premium DOB, +Size Fashion, Schuhe & Accessoires Halle 6: RETAIL SOLUTIONS - Einzelhandelslösungen, Anbieter digitaler Dienstleistungen Halle 8: NOVA COURT - Athleisure und Sportwear inspirierte Mode für Männer und Frauen Halle 9: NOVA - Denim & richtungsweisende Contemporary Labels für Frauen und Männer Halle 7 B&C: XOOM - Nachhaltige Mode Halle 7A: LECTURES - Vorträge



Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der Panorama Fashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH.



