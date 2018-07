Osnabrück (ots) - Trittin: Die Kanzlerin hat fertig



Grünen-Politiker: Seehofers Erpressung hat funktioniert



Osnabrück. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin sieht Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als "klare Verliererin" des Asylstreits. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe die Regierungschefin "am Nasenring durch die europäische Manege geführt. Die Kanzlerin hat fertig", sagte Trittin der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Die Folge dieses "Schmierentheaters" sei jetzt eine Kette von Grenzabschottungen im Süden. Genau das habe die Kanzlerin angeblich verhindern wollen. "Die Seehofer-Methode der Erpressung hat funktioniert", kritisierte der Ex-Minister. Die Vertrauensfrage, die Merkel nicht stellen wollte, sei damit beantwortet. "Angela Merkel hat keine Mehrheit mehr für ihren Kurs, die CSU diktiert die Bedingungen", sagte Trittin. "Dass die SPD sich dieser inhumanen Politik kampflos ergibt, ist traurig", fügte er hinzu. Die Angst vor Neuwahlen treibe sie in den Opportunismus.



