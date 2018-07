Mit einem Kraftakt hat der Tesla-Chef sein Produktionsziel für das wichtige Model 3 erreicht. Doch das Ergebnis überzeugt die Analysten nicht.

Ein brüllender Chef, Überstunden bis zum Abwinken und als Arbeitsplatz ein riesiges Zelt auf einem Parkplatz: Angestellte des Elektroauto-Pioniers Tesla mussten in den letzten Wochen einiges in Kauf nehmen, um nach vielen Pannen das Ziel zu erreichen, in einer Woche 5000 Fahrzeuge des Hoffnungsträgers Model 3 zu produzieren.

Wochenendschichten waren dabei Pflicht: "Die Manager und Leiter gehen herum und sagen, 'wenn Du nicht kommst, wirst Du aufgeschrieben'", berichtete ein Arbeiter von den Zuständen in der vergangenen Woche.

Nach einer Reihe verpasster Deadlines lagen die Nerven in den letzten Juni-Tagen bei Tesla-Chef Elon Musk offenbar besonders blank. Setzte die Fertigung wegen technischer Probleme einmal aus, habe Musk, der zum Teil sogar selbst in der Fabrik übernachtete, seine Ingenieure regelrecht angeschnauzt, sagte ein weiterer Arbeiter.

Was in der Autoindustrie oft mit jahrelangen Planungszeiten verbunden ist, stampfte Musk in kürzester Zeit aus dem Boden: In nur zwei Wochen errichtete der Konzern vor den Toren seiner Fabrik in Kalifornien eine neue Montagelinie in einem riesigen ...

