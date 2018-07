Liechtenstein (ots) - Der Fondsmarkt boomt - international, aber immer stärker auch in Deutschland. Folgt man dem aktuellen Jahresbericht des Branchenverbands BVI, dann legen vor allem die Publikums- und Spezialfonds in Sachen Neuzuflüsse deutlich zu. Dank stattlicher Einzahlungen durchbricht das mittels Publikumsfonds in Deutschland insgesamt verwaltete Vermögen sogar erstmals die historische Marke von 1 Billion Euro. Die Zahlen belegen es also: Das Vertrauen in Fonds wächst hierzulande. Was aber sind die Gründe für die Popularität der Investitionen in offene Investmentfonds? Für die Vienna-Life Lebensversicherung AG mit Sitz in Liechtenstein, seit vielen Jahren erfahren in der Fondsberatung und -vermittlung, ist der Fonds-Boom keine Überraschung. Erstens erleben die Anleger seit vielen Jahren eine anhaltende Zinsflaute, die festverzinste Produkte wie klassische Spareinlagen zunehmend unattraktiv macht und die Sparer dazu zwingt, sich auf den Finanzmärkten nach alternativen, rentierlicheren Möglichkeiten der Vermögensbildung umzuschauen. Zweitens erklimmen die maßgeblichen Indizes wie DAX oder Dow Jones immer neue Rekordhochs - und die positiven News von den Börsen wecken bei den Privatanlegern einen Renditehunger, der sich nicht zuletzt in gezielter Nachfrage nach Aktien- und Indexfonds/ETF niederschlägt. Flankierend wächst bei den Bürgern aber auch die Begeisterung für Edelmetallanlagen und entsprechende Fondsprodukte, die vor allem den Aspekt der Wertsicherung in den Vordergrund rücken. Immer mehr Kunden der Vienna Life entscheiden sich ganz bewusst dafür, ihr Geld in erster Linie in Goldfonds zu investieren - und die Liechtensteiner führen neben den großen Fondsklassikern daher auch viele speziellere Fondslösungen für Edelmetallanleger im Beratungsangebot. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Erwerb von realem, physischem Gold mittels Fonds. Denn nur, wer direkt in "echtes" Gold statt in Goldanleihen, Zertifikate oder ähnliche Assets investiert, sichert sein Vermögen wirklich effektiv gegen Inflation und die Risiken der "Papierwährungen" ab, so die Erfahrungen von Vienna Life.



Ein diversifiziertes Fondsportfolio, das zum Anlegerprofil passt



Mit Vienna Life steht dem Kunden ein Fondsuniversum von rund 7.000 Produkten renommierter, weltweit agierender Partner und Gesellschaften offen. Damit hat der Neukunde die Möglichkeit, sich vom Team in Liechtenstein für seine Lebensversicherung ein persönliches Fondsportfolio maßschneidern zu lassen, das optimal zu seinen individuellen Erwartungen an eine Geldanlage, dem zeitlichen Anlagehorizont und der gewünschten Risikoklasse passt. Zugleich sind so fast ideale Voraussetzungen für eine maximale Diversifikation im Depot geschaffen, denn der Anleger strukturiert seine Einlage nicht nur durch einen Mix von Aktien-, Renten-, Geldmarkt- oder auch Gold- und Rohstofffonds, sondern er kann sein Kapital gleichzeitig auf verschiedene Währungen, Fondsgesellschaften, regionale Anlageschwerpunkte und auch Rechtsstrukturen streuen. Das sorgt einerseits für ein Plus an Anlagesicherheit und Grad der Diversifikation, andererseits aber auch für dauerhaft solide Renditeperspektiven in verschiedenen Marktphasen. Der privilegierte Standort Liechtenstein erweist sich für die Kunden der Vienna Life als weiterer Vorteil, ist doch das Fürstentum nicht von den Risiken der EU-Währungspolitik betroffen, verfügt aber gleichzeitig über freien Zugang zu den europäischen Märkten. Zudem ist Liechtenstein als eines der wenigen Länder in Europa vollständig unverschuldet - und vor Ort ansässige Unternehmen wie Vienna Life unterliegen einer strikten Finanzaufsicht. Das sind Vorteile, die sich aus Investorenperspektive ganz konkret in mehr Kapitalschutz und Unabhängigkeit beim persönlichen Vermögensmanagement auszahlen.



Vienna Life: Der direkte, komfortable Einstieg ins Fondsinvestment



Der Kunde verfügt bei Vienna Life über zeitgemäß flexible Möglichkeiten, um die Vorteile der Geldanlage in Fonds für seinen Vermögensaufbau oder auch die individuelle Altersvorsorge zu nutzen. Viele Kunden entscheiden sich für eine Einmalzahlung ab einer Mindesthöhe von 20.000 Euro; Vienna Life bietet aber auch die Möglichkeit, mit monatlichen Beiträgen regelmäßig zu investieren und sich ein Vermögen aufzubauen - wobei zum Beispiel auch freie Zuzahlungen oder eine Dynamisierung der Sparplaneinzahlungen unbürokratisch möglich sind. Vor allem aber kann die eigene Anlagestrategie jederzeit an sich wandelnde Situationen an den Märkten durch Umschichtungen innerhalb des Fondsdepots angepasst werden - zum Beispiel durch den Zukauf weiterer Anteile bei bestehenden Fonds oder den Neukauf von Goldfonds. Dieses aktive Management ermöglicht es, über den gesamten Zeitraum des Investments aufkommende Renditechancen aktiv auszuschöpfen und zugleich Risiken zu minimieren. Ebenfalls integrierbar sind bei vielen Produktvarianten variable Lösungen für die Nachfolgeregelung, also eine rechtssichere Todesfallregelung für den Kunden. Dieser Service sorgt im Fall der Fälle für eine sichere, reibungslose Übertragung der Einlagen auf die nachfolgende Generation.



Vienna Life ist für eine persönliche Fondsberatung telefonisch unter +423 235 0660 oder online über die Homepage vienna-life.li zu erreichen.



Über Vienna Life



Die Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group aus Liechtenstein hat sich als Tochterfirma der Vienna Insurance Group auf fondsbasierte Produkte spezialisiert und ist in diesem Geschäftsfeld seit dem Jahr 2000 etabliert. In Kooperation mit einer Reihe von exklusiven und erfahrenen Partnern besteht die Philosophie von Vienna Life darin, bedarfsgerechte, individuelle Investmentlösungen für die Kunden zusammenzustellen. Schwerpunkte sind Investitionen im Sektor Edelmetallfonds sowie sachwertorientierte, realwertorientierte Investmentanlagen.



