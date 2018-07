FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui baut seine Kreuzfahrtflotte weiter aus. Die Hamburger Tochtergesellschaft Hapag-Lloyd Cruises erhält ein weiteres Expeditionsschiff der Hanseatic-Klasse, das im zweiten Kalenderquartal 2021 in die Flotte aufgenommen werde, wie die Tui Group mitteilte. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Hanseatic Spirit werde in der norwegischen Vard Werft der Vard Holdings Limited gebaut, einem Beteiligungsunternehmen der italienischen Fincantieri-Werft, teilte der Konzern mit. Dort werden bereits die beiden Schiffe Hanseatic Nature und Hanseatic Inspiration gebaut, die im Frühjahr und Herbst 2019 in Dienst gestellt werden. Mit der höchsten Eisklasse für Passagierschiffe PC6 könne die Hanseatic Spirit in den polaren Regionen Arktis, Antarktis aber auch in Warmwasser-Destinationen wie dem Amazonas eingesetzt werden.

Tui betreibt aktuell eine Flotte von 16 Kreuzfahrtschiffen über die Tochtergesellschaften Hapag-Lloyd Cruises und Marella Cruises sowie das Joint Venture Tui Cruises.

July 03, 2018 08:38 ET (12:38 GMT)

