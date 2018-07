BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Hintergrund der Debatten um die Asylpolitik werden die Abgeordneten der SPD am Mittwochmorgen eine Sondersitzung abhalten. "Eine Sondersitzung der SPD-Bundestagsfraktion wird morgen, Mittwoch 4. Juli um 07:30 Uhr stattfinden", kündigte die Fraktion an. Nach der Einigung der Unionsparteien auf einen Kompromiss im Asylstreit wollten die Koalitionsspitzen zuvor am Dienstagabend das weitere Vorgehen beraten.

SPD-Chefin Andrea Nahles hat bereits betont, es gebe noch "viele Fragen", die zu klären seien. CDU und CSU hatten sich auf Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze geeinigt. 2015 hatten die Sozialdemokraten solche Einrichtungen noch vehement abgelehnt. Am Dienstag haben aber Parteivertreter betont, angesichts unterschiedlicher Größenordnungen ließen sich keine Vergleiche anstellen. Bei der Sitzung dürfte es nun um die Haltung der gesamten Fraktion dazu gehen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2018 08:39 ET (12:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.