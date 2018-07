Die Bank of the Ozarks Inc. (ISIN: US0639041062, NASDAQ: OZRK) erhöht die Quartalsdividende um 2,6 Prozent auf 0,20 US-Dollar je Aktie. Im Vorquartal wurden 0,19 US-Dollar ausgeschüttet. Auf das Jahr hochgerechnet werden zukünftig 0,80 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Kursniveau von 45,31 US-Dollar (Stand: 2. Juli 2018) 1,77 Prozent. Investoren der Bank of the Ozarks erhalten die ...

