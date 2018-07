Zürich - Die von Zurich angeführte Allianz zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Hochwasser wird um weitere fünf Jahre verlängert. Das Hochwasserrisiko steigt ständig, was Menschenleben und Lebensgrundlagen weltweit beeinträchtigt. Da die derzeitigen Ressourcen begrenzt sind, werden sich die Allianzpartner darauf konzentrieren, die Investitionen in Hochwasserschutz zu erhöhen.

Die Zurich Insurance Group (Zurich) gab heute bekannt, dass nach fünf erfolgreichen Jahren die Zusammenarbeit des Unternehmens im Bereich Hochwasserschutz (die Allianz) bis 2023 verlängert wird.

In den letzten fünf Jahren hat sich eine sektorübergreifende Allianz aus Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftlern und Risikomanagement-Experten von Zurich darauf konzentriert, den traditionellen Schwerpunkt von der Schadensbegrenzung nach Eintritt des Schadenereignisses auf die Verstärkung der Widerstandsfähigkeit vor dem Ereignis zu verlagern. Mehr als 110 Gemeinschaften in neun Ländern haben von Projekten dieser Allianz profitiert. Der evidenzbasierte Ansatz, der in Dutzenden von veröffentlichten und praktisch umgesetzten Forschungsarbeiten in unseren Programmen auf der ganzen Welt umgesetzt wurde, illustriert die Bedeutung von Investitionen in die Widerstandsfähigkeit gegenüber Hochwasser.

Die Hochwasserprävention hat jedoch weiterhin Schwierigkeiten, breite Akzeptanz zu finden, und wird durch mangelnde Investitionen behindert. Laut dem Bericht Investing for Resilience von ClimateWise waren im Jahr 2016 von wirtschaftlichen Schäden in Höhe von USD 175 Milliarden, die im Zusammenhang mit Naturgefahren stehen (von denen Überschwemmungen ...

