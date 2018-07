Mainz (ots) -



Zahlreiche prominente Schauspieler, Produzenten und Regisseure kamen beim ZDF-Get-Together "Orange-Hour" am Dienstag, 3. Juli 2018, im Rahmen des 36. Filmfests München zusammen - darunter Iris Berben, Veronica Ferres, Julia Koschitz, Rosalie Thomass, Heino Ferch, Günther Maria Halmer, Joachim Król, Armin Rohde und Axel Milberg.



Die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin Heike Hempel sprach vor mehr als 400 geladenen Gästen über die Bedeutung von kreativen Teams mit Frauen in Schlüsselpositionen und die Bedeutung der Nachwuchsförderung: "Der wesentliche Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit des ZDF ist die Nachwuchsförderung und -entwicklung. Wir werden dazu im Herbst ein Nachwuchsförderprogramm auflegen, das den Brückenschlag vom Kleinen Fernsehspiel zur Primetime-Fiktion stärken soll."



ZDF-Fernsehfilmchef Frank Zervos unterstrich, die Fiktion sei wesentlicher Bestandteil für den Erfolg des Senders: "Wir hatten einen auffälligen und erfolgreichen Jahresstart und wegweisende Programme: 'Tannbach', 'Ku'Damm '59' und 'Bad Banks'. Und es werden 2018 noch einige hinzukommen. 19 ZDF-Produktionen sind hier auf dem Münchner Filmfest vertreten - darunter die sechsteilige Crime-Serie 'Parfum'." Besondere Erwähnung fanden zudem stellvertretend die Zweiteiler "Bier Royal" und "Der Mordanschlag" sowie die Fernsehfilm-Premieren "Für meine Tochter", "Endlich Witwer", "Der Polizist und das Mädchen", "Schwartz & Schwartz" sowie "Rufmord", der diesjährige Gewinner des Bernd Burgemeister Fernsehpreises.



