Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, am 1. Juli 2014 wurde unser boerse.de-Champions-Defensiv-Index (BCDI) an den Börsen eingeführt, und gleichzeitig hatte die Deutsche Bank das BCDI-Zertifikat (WKN: DT0BAC) emittiert. Aus dem Startkurs von 100,00 Punkten sind im BCDI 140,2 per 30.06.2018 geworden, was einem Gewinn von 40,2% entspricht. Zum Vergleich:Der Dow Jones notierte am...

