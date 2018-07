(Im 2. Satz wurde die Charakterisierung von ETFs präzisiert. Es handelt sich um Indexfonds.)

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Commerzbank ist bei ihrem Umbau mit dem Verkauf der Sparte EMC einen weiteren Schritt vorangekommen. Das in diesem Bereich gebündelte Geschäft mit Aktienderivaten und Indexfonds (ETFs) geht wie erwartet an die französische Großbank Societe Generale . Einen Kaufpreis nannten die beiden Banken am Dienstag in Frankfurt nicht. Die Commerzbank senkt mit diesem Schritt Kosten und Risiken, allerdings werden künftig auch die Erträge der Sparte fehlen. "Wir vereinfachen unser Geschäft", sagte Commerzbank-Chef Martin Zielke. Mit dem Schritt werde zudem Kapital für das Kerngeschäft mit Privat- und Firmenkunden freigesetzt./zb/jha/DP/he

ISIN DE000CBK1001 FR0000130809 US2686481027

AXC0199 2018-07-03/15:34