Die NordLB hat Thyssenkrupp nach der Vertragsunterzeichnung zur Gründung eines Stahl-Gemeinschaftsunternehmens mit Tata Steel auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Angesichts des herausfordernden Marktumfeldes im Stahlbereich und der wirtschaftlichen Vorteile sei der Zusammenschluss sinnvoll, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte sich mit dieser Transaktion die Finanzstruktur von ThyssenKrupp verbessern, was zusätzliche Optionen eröffne. Im Ergebnis untermauere der Vorstand den Willen zur Neuausrichtung des Konzerns, dessen strategische Ziele in Kürze vorgestellt würden./mis/ck Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-07-03/15:53

ISIN: DE0007500001