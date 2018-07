¦ Am liebsten wird auf Reisen und beim Putzen gehört ¦ Bitkom startet Tech-Podcast "Strg-Alt-Entf" Berlin, 3. Juli 2018 Comedy, Krimi oder Coaching to go: Jeder fünfte Bundesbürger (22 Prozent) hört Podcasts. Im Jahr 2016 waren es erst 14 Prozent. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage...

