Ein Umsatzplus von sieben Prozent in den ersten neun Monaten hat Carl Zeiss Meditec für das Gesamtjahr zuversichtlicher gestimmt. Der Medizintechnik-Anbieter mit Sitz in Jena peilt nun im Bilanzjahr 2017/18 einen Anstieg der Erlöse auf 1,25 bis 1,3 (Vorjahr: 1,189) Milliarden Euro an statt von 1,23 bis 1,28 Milliarden, wie Carl Zeiss am Dienstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...