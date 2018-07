In der Türkei ist die Inflation auf den höchsten Stand seit 14 Jahren gestiegen. Im Juni legten die Verbraucherpreise binnen Jahresfrist um rund 15,4 Prozent zu, wie das Statistikamt am Dienstag mitteilte. Zum Vormonat belief sich der Zuwachs auf 2,61 Prozent. Das war fast doppelt so viel wie von Analysten erwartet. Die Daten setzten die...

