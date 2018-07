Egelsbach (ots) -



Die Gesundheitsmarke Bullrich wurde Mitte Mai von der Lebensmittel Zeitung mit ihrer Auszeichnung TOP MARKE 2018 gekürt. Der alljährlich vergebene Preis für nachhaltige Markenführung zeichnet Konsumgüter verschiedenster Kategorien aus und ist vor allem in Fachkreisen und Handel renommiert. Bullrich wurde in diesem Jahr in der Kategorie OTC / Magen Verdauung prämiert, hierunter fallen die Produkte der Marken Original Bullrich Salz® sowie Bullrich Heilerde.



Wenn Magen und Verdauung Probleme bereiten, hat die Traditionsmarke Bullrich gleich mehrere bewährte Hilfsmittel zu bieten. Dafür darf Bullrich sich nun auch offiziell TOP MARKE 2018 nennen, entschied die Lebensmittel Zeitung im Rahmen ihrer jüngsten Preisvergabe.



Zur Kategorie OTC / Magen Darm gehören folgende Bullrich-Produkte:



- Original Bullrich Salz® Magentabletten (50 Stück & 180 Stück) - Original Bullrich Salz® Pulver (200 g) - Heilerde Kapseln (48 Stück) - Heilerde Pulver ultra fein (500 g)



Die Original Bullrich Salz® Magentabletten sowie das Original Bullrich Salz® Pulver sind die seit Generationen bekannten und bewährten Arzneimittel der Marke Bullrich, die bereits Mitte des 19. Jahrhunderts von dem Apotheker August Wilhelm Bullrich in Berlin entwickelt wurde. Bullrich Salz ist einer der ältesten deutschen Markenartikel und ein bewährtes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden. Dies gilt sowohl für das Original Bullrich Salz® Pulver, das in Wasser gelöst eingenommen wird, als auch die Original Bullrich Salz® Magentabletten in unterschiedlichen Packungsgrößen zur direkten Einnahme.*



Darüber hinaus bietet Bullrich für Magen und Darm die Produktpalette der Bullrich Heilerde zur inneren Anwendung an. Das Bullrich Heilerde Pulver ultra fein, besonders fein gemahlenes Heilerde Pulver, ist dank seiner "reinigenden" Wirkung gut zur Unterstützung der Darmsanierung geeignet. Eingenommen unterstützt Heilerde Pulver ultra fein die Bindung und Neutralisation von aus der Nahrung aufgenommenen Cholesterin, Fetten, Säuren und Schadstoffen und trägt zur Linderung von Magen-Darm-Beschwerden bei. Es wirkt darüber hinaus beim Heilfasten, Entgiften und Entschlacken des Körpers unterstützend. Die Bullrich Heilerde Kapseln mit pflanzlicher Kapselhülle zur direkten Einnahme mit Wasser sind zudem besonders praktisch für Reisen und unterwegs.



Bullrich Heilerde ist ein reines, mineralisches Naturprodukt, das aus Löss, einem eiszeitlichen Sediment, gewonnen und in sehr hoher Qualität verarbeitet wird. Der für Bullrich Heilerde verwendete Löss wird in Deutschland abgebaut, dann schonend aufbereitet. Er wird bei 130° C getrocknet, um mögliche Keime abzutöten. Anschließend wird die Heilerde zu einem feinen Pulver vermahlen und gesiebt. Heilerde ist natürlich wirksam und vielseitig anwendbar.



Original Bullrich Salz® ist in Form von Tabletten (50 Stück & 180 Stück) oder als Pulver in Drogeriemärkten, im Lebensmitteleinzelhandel sowie in Apotheken erhältlich. Das Sortiment von Bullrich Heilerde umfasst Produkte zur innerlichen und äußerlichen Anwendung.



Die Auszeichnung TOP MARKE wird in diesem Jahr bereits zum 11. Mal von der Lebensmittel Zeitung vergeben. Die Kriterien für die Auswahl der Marken für die TOP MARKE 2018 basieren dabei unter anderem auf dem höchsten Marktanteilsplus von 2016 auf 2017, einer positiven Umsatzentwicklung und einer mindestens konstanten Käuferreichweite. Die Lebensmittel Zeitung erhebt diese Daten in Zusammenarbeit mit der GfK.



*Original Bullrich Salz® Magentabletten / Original Bullrich Salz®



Pulver Wirkstoff: Natriumhydrogencarbonat. Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



