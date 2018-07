Essen (ots) - Brenntag (WKN A1DAHH), ein weltweit führendes Unternehmen in der Chemiedistribution, hat eine Vereinbarung mit Canada Colors and Chemicals Ltd. unterzeichnet, das Chemiedistributionsgeschäft des Unternehmens ("CCC") zu übernehmen. Mit Hauptsitz in Toronto bietet CCC ein Vollsortiment an Standorten in den wichtigsten Industrieregionen Kanadas. CCC bedient eine breite Kundenbasis in unterschiedlichen Industrien, darunter Life Sciences, Water Treatment, Coatings & Construction, Energie und Bergbau.



Steven Holland, Vorstandsvorsitzender der Brenntag AG: "Mit der Übernahme von CCC stärkt Brenntag seinen Fokus und erhöht seine Leistungsfähigkeit in den Spezialitätenbereichen Life Science und Material Science. Die breite Aufstellung von CCC und das umfangreiche Produkt- und Dienstleistungsportfolio ergänzen Brenntags Angebot für unsere Kunden und Lieferanten perfekt."



CCC unterhält leistungsfähige, ausbaubare und flexible Standorte in ganz Kanada, an denen Industrie- und Spezialchemikalien und -produkte gelagert, gemischt und verpackt werden. Zum Life Science-Angebot gehören auch ein modernes Anwendungslabor für Zutaten, mehrere eigene Formulierungen und hochqualifiziertes technisches Personal. Die Ressourcen und das Know-how von CCC im Bereich Mischungen und Formulierung für die Öl- und Gasindustrie eröffnen interessante Möglichkeiten und Synergien für das Öl- und Gasgeschäft von Brenntag Canada. Zusätzlich wird die unternehmenseigene Lkw-Flotte Brenntags Angebot an Mehrwertleistungen erweitern.



Markus Klähn, Vorstandsmitglied der Brenntag AG und CEO von Brenntag North America: "Diese strategische Akquisition festigt unsere Position als bevorzugter Partner unserer Kunden und Lieferanten in Kanada und unterstützt nachhaltig unsere gemeinsamen Wachstumsziele in dieser Industrie."



Guy Carr-Harris, Vorstandsvorsitzender von Canada Colors and Chemicals Ltd.: "Der Verkauf unseres Chemiedistributionsgeschäfts an Brenntag bietet unseren Mitarbeitern und Stakeholdern die sehr gute Möglichkeit, sich mit einem der weltweit führenden internationalen Chemiedistributionsunternehmen zusammenzutun. Die Kombination von Brenntags globaler Reichweite und unseren technischen Fähigkeiten bietet unseren Kunden und Lieferanten eine überzeugende Plattform."



Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresumsatz von etwa 140 Mio. Euro erzielt. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich vertraglich vereinbarter Abschlussbedingungen im Laufe der nächsten Wochen erfolgen.



Über Brenntag:



Brenntag, der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, ist mit seinem umfangreichen Produkt- und Serviceportfolio in allen bedeutenden Märkten der Welt vertreten. Vom Hauptsitz in Essen aus betreibt Brenntag ein weltweites Netzwerk mit mehr als 530 Standorten in 74 Ländern. 2017 erzielte das Unternehmen mit mehr als 15.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 11,7 Mrd. Euro (13,3 Mrd. US-Dollar). Brenntag ist das Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden und Lieferanten mit maßgeschneiderten Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mit über 10.000 verschiedenen Produkten und einer Lieferantenbasis von Weltrang bietet Brenntag seinen etwa 185.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu gehören spezifische Anwendungstechniken, ein umfassender technischer Service und Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung und Abwicklung der Gebinderückgabe. Langjährige Erfahrung und die lokale Stärke in den einzelnen Ländern zeichnen den Weltmarktführer in der Chemiedistribution aus.



