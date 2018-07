Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat sich in der vergangenen Handelswoche in eher lustlosen Bahnen bewegt. So fielen die Volumen im Vorfeld der Sommerferienzeit um fast 25 Prozent auf 1,5 Millionen Franken und die Anzahl der Abschlüsse verringerte sich im Vorwochenvergleich auf 80 von 95. Auch der ZKB KMU-Index fiel zurück, um 0,5 Prozent auf 1'398,51 Punkte. Nach wie vor mangelte es an Impulsen.

Ebenfalls ruhig blieb es laut ZKB im gesamten Monat Juni. Aus dem Rahmen fielen derweil die Partizipationsscheine von Weleda, die in 43 Transaktionen ein Volumen von 1,4 Millionen Franken generierten. Gute Volumen gab es im Juni auch in den WWZ-Aktien, den Valoren von Repower, acrevis Bank sowie NZZ. Allerdings konnte keiner dieser Titel die Millionengrenze überschreiten.

In der vergangenen Handelswoche setzte die ZKB in den Aktien der Espace Real Estate Holding das grösste Volumen um, insgesamt 334'895 Franken in sechs Abschlüssen. Die WWZ-Papiere generierten dahinter in sieben Transaktionen 283'630 Franken.

Die Inhaberaktien von Reishauer erzielten in zwei Abschlüssen 162'000 Franken. Gemäss einem NZZ-Artikel soll die Gruppe momentan keinen Börsengang planen. Immer wieder waren um das Unternehmen IPO-Gerüchte kursiert. Zudem legte die Gruppe jüngst Jahreszahlen vor. Im Geschäftsjahr 2017 legte der Nettoumsatz um einen Viertel auf 390 Millionen Franken zu. Unter dem Strich resultierte ein um 27 Prozent höherer Gruppengewinn von 39,7 Millionen. Die Dividende soll auf 1'020 Franken von 930 Franken je Aktie erhöht werden.

Die Papiere der acrevis Bank und die Partizipationsscheine von Weleda gingen je sechsmal über den Tisch und generierten 156'403 Franken respektive 126'375 Franken.

Auf der Gewinnerseite stieg der Geldkurs der Aktien des Kongress- und Kursaals Bern aufgrund von Illiquidität um 1,9 Prozent. Auch acrevis Bank stiegen unter mehr oder weniger regem Handel um 1,9 Prozent. Nachrichten gab es allerdings keine. Welinvest verbesserten sich mit einer Transaktion um gut 1 Prozent. In letzter Zeit wurde es allerdings ruhiger um die Investmentgesellschaft. Grand Resort Bad Ragaz legten um 0,9 Prozent zu.

Mit Abstand grösste Verlierer waren die Titel der Schilthornbahn mit einem Minus von 6,8 Prozent. Zürcher Oberland Medien verloren 1,6 Prozent. Espace Real Estate Holding fielen um 1,1 Prozent in die Verlustzone. Per 1. Oktober 2018 erhält das Immobilienunternehmen mit Christian Froelicher einen neuen Finanzchef. WWZ gingen um ebenfalls 1,1 Prozent zurück.

Unternehmensnachrichten

Der Chef der Industriegruppe Montana Tech Components, Michael Tojner, denkt offenbar über einen Börsengang der Tochter Aluflexpack nach. Das Unternehmen, das Aluverpackungen für Überraschungseier von Ferrero und Schokolade von Ritter Sport herstellt, solle an die Schweizer Börse SIX gebracht werden, wenn es einmal so weit sei, schrieb die NZZ am Freitag nach einem Gespräch mit Tojner.

